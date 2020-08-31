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Интерфакс
Интерфакс

Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира уже по итогам 2020 года, поэтому эта задача не была включена в национальные цели до 2030 года, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

Россия уже в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
ТАССвчера в 07:05
Подробнее о событии
RT на русском

Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

RT на русском17:40
Коммерсантъ

Орешкин: Россия может войти в пятерку крупнейших экономик в 2020 году

Коммерсантъвчера в 07:15
Газета.Ru

Орешкин рассказал о падении ВВП России в 2020 году

Газета.Ruвчера в 13:22
РБК

Пандемия COVID-19 поможет России войти в топ-5 экономик мира

РБКвчера в 08:15
РИА Новости

Орешкин допустил вхождение РФ в пятерку ведущих экономик мира

РИА Новостивчера в 07:23
Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 31 августа

Интерфаксвчера в 13:32
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

ТАССвчера в 07:05

Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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В ВОЗ назвали Швецию примером в борьбе с коронавирусом

Стокгольм, 1 сентября 2020, 06:09 — REGNUM Действия Швеции, которая использует в борьбе с распространением коронавирусной инфекции мягкие меры, должны стать примером для остальных стран, заявил спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро в интервью радиостанции Magic.
REGNUM23:09
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Curiosity заснял дьявольский пылевой вихрь на Марсе

Эксперты предполагают, что такие пылевые вихри на Марсе достаточно распространены, однако следить за ними сложно, поскольку наблюдательные возможности ученых ограничены, а сами «пылевые дьяволы» относительно недолговечны.
Популярная механикавчера в 09:44

Адвокат Ефремова назвал позорными показания свидетеля по делу о ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова на слушаниях по делу о смертельном ДТП, раскритиковал свидетеля со стороны семьи погибшего Сергея Захарова и назвал его слова позором.
Life.ruвчера в 16:53
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Определены продуктивные способы предотвратить коррозию автомобиля

Как сообщает ToDay News Ufa, для предотвращения коррозии на авто, специалисты советуют воспользоваться следующими способами: После покупки, как можно быстрее, провести антикоррозийную обработку.
ToDay News Ufaвчера в 01:46
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Американские ученые назвали ходьбу на цыпочках новым способом похудеть

Специалисты заявили, что все это положительно сказывается на том, чтобы сбросить лишние килограммы. sdelanounas.ru Также МедиаПоток рассказывал, что главный кардиохирург Минздрава Лео Бокерия назвал лучший способ оздоровления организма.
МедиаПотоквчера в 13:10
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34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей

Как сообщает ToDay News Ufa, недавно правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.
ToDay News Ufa30 августа в 14:25
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Группа кулинарного шоу телеканала НТВ приехала на съёмки в Забайкалье

Съёмочная группа программы «Поедем, поедим!» телеканала НТВ приехала в Забайкальский край и в первый день своего пребывания в регионе сняла передачу с участием блогера Сельчанки - жительницы села Смоленка Читинского района, сообщила в своём аккаунте 31 августа сама автор блога.
Чита.Ру19:11

Кабмину предложили приравнять платежные данные россиян к персональным

Общественная организация «Деловая Россия» обратилась к правительству с предложением внести поправки в законодательство, которые позволят защитить данные россиян при совершении покупок в зарубежных онлайн-магазинах.
РБК23:07
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