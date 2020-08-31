Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

В 2020 году Россия может войти в топ-5 крупнейших экономик мира. Об этом заявил помощник президента страны Максим Орешкин.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

Россия уже в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
ТАССвчера в 07:05
Подробнее о событии
RT на русском

Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

RT на русском17:40
Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 31 августа

Интерфаксвчера в 13:32
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

ТАССвчера в 07:05
РБК

Пандемия COVID-19 поможет России войти в топ-5 экономик мира

РБКвчера в 08:15
РИА Новости

Орешкин допустил вхождение РФ в пятерку ведущих экономик мира

РИА Новостивчера в 07:23
Коммерсантъ

Орешкин: Россия может войти в пятерку крупнейших экономик в 2020 году

Коммерсантъвчера в 07:15
Газета.Ru

Орешкин рассказал о падении ВВП России в 2020 году

Газета.Ruвчера в 13:22

В Москве за сутки 1262 пациента излечились от коронавируса

Еще 1262 пациента вылечились от коронавируса в Москве, столичные врачи вылечили от коронавируса более 215 тысяч человек, сообщила журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости02:09
789

Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.
RT на русскомвчера в 16:10
66

РБК: население России за год сократится более чем на 150 тысяч человек

Численность населения России по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет, передаёт РБК со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития.
RT на русском02:47
1,4K

Умер писатель Владислав Крапивин

Советский и российский писатель Владислав Крапивин скончался в Свердловской областной клинической больнице № 1 на 82-м году жизни, сообщила его невестка, командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина 1 сентября.
Известия00:38
192

Трамп допустил революцию в США в случае победы Байдена

Если в результате ноябрьских выборов президента США к власти придет кандидат от демократов Джо Байден, в стране может начаться революция, заявил президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в интервью Fox News.
РБК01:10
29

Глава Минздрава: массовая вакцинация от коронавируса стартует в ноябре

Поставки произведенной в России вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" большими партиями начнутся в сентябре, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Газета.Ruвчера в 08:12
1,2K

Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ruвчера в 16:32
51

Нефть Brent отступила от максимума за пять месяцев

Лондон, 31 августа 2020, 19:29 — REGNUM Нефть Brent все ещё находится в «зелёной зоне» 31 августа, однако марка отступила от достигнутого ранее в ходе торгов пятимесячного максимума и установилась вблизи $46 за баррель.
REGNUMвчера в 12:29
6