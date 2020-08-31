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Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

В 2020 году Россия может войти в топ-5 крупнейших экономик мира. Об этом заявил помощник президента страны Максим Орешкин.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

Россия уже в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
ТАССвчера в 07:05
Подробнее о событии
RT на русском

Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

RT на русском17:40
Коммерсантъ

Орешкин: Россия может войти в пятерку крупнейших экономик в 2020 году

Коммерсантъвчера в 07:15
Газета.Ru

Орешкин рассказал о падении ВВП России в 2020 году

Газета.Ruвчера в 13:22
РБК

Пандемия COVID-19 поможет России войти в топ-5 экономик мира

РБКвчера в 08:15
РИА Новости

Орешкин допустил вхождение РФ в пятерку ведущих экономик мира

РИА Новостивчера в 07:23
Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 31 августа

Интерфаксвчера в 13:32
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

ТАССвчера в 07:05

Падение ВВП Италии из-за коронавируса достигло 25-летнего антирекорда

ВВП Италии во втором квартале текущего года снизился на 12,8% по сравнению с первым и на 17,7% относительно того же периода в прошлом году, что является рекордным падением этого показателя с 1995 года.
Падение ВВП Италии из-за коронавируса достигло 25-летнего антирекорда
Взгляд.рувчера в 09:10
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В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве граждан

С 1 сентября в России разрешен внесудебный порядок признания банкротами граждан с долгами от 50 тыс. до 500 тыс. руб. Согласно закону, вся процедура будет происходить через многофункциональные центры (МФЦ).
В России вступил в силу закон о внесудебном банкротстве граждан
Коммерсантъ20:13
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«Барселона» отпустит Месси, если он пропустит следующий сезон

Лионель Месси Кирилл Венедиктов Согласно информации ESPN, "Барселона" не отпустит игрока в другой клуб в это межсезонье, единственным юридически легальным выходом является условие, при котором Месси будет вынужден пропустить один сезон.
REGNUMвчера в 14:49
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Министерство труда предложило утвердить список профессий, представителей которых обяжут проходить тест на ВИЧ

В перечень вошли врачи, медицинский персонал и специалисты центров по профилактике и борьбе со СПИДом, лабораторий, осуществляющих обследование населения на ВИЧ-инфекцию, а также предприятий по изготовлению иммунобиологических препаратов.
Эхо Москвы19:07

Российский олигарх инвестирует в производителя суперкаров Spyker

Из официального заявления Spyker стало известно, что приход новых инвесторов поможет нидерландской компании запустить серийное производство суперкаров C8 Preliator и B6 Venator, а также вернуться к доводке гибридного кроссовера D8 Peking-to-Paris.
Тарантас Ньюсвчера в 05:24
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Фургал остался без ключевого обвинения в убийстве

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал остался без ключевого обвинения в убийстве бизнесмена Евгения Зори, следствие до сих пор не может предъявить ему этот эпизод из-за постановления прокуратуры.
Lenta.ruвчера в 04:51
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Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Ранее российский президент в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил, что по запросу белорусского лидера Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.
РИА Новостивчера в 03:42
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