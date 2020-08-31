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Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

В 2020 году Россия может войти в топ-5 крупнейших экономик мира. Об этом заявил помощник президента страны Максим Орешкин.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

Россия уже в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
ТАССвчера в 07:05
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РБК

Пандемия COVID-19 поможет России войти в топ-5 экономик мира

РБКвчера в 08:15
Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 31 августа

Интерфаксвчера в 13:32
Газета.Ru

Орешкин рассказал о падении ВВП России в 2020 году

Газета.Ruвчера в 13:22
RT на русском

Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

RT на русском17:40
РИА Новости

Орешкин допустил вхождение РФ в пятерку ведущих экономик мира

РИА Новостивчера в 07:23
Коммерсантъ

Орешкин: Россия может войти в пятерку крупнейших экономик в 2020 году

Коммерсантъвчера в 07:15
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

ТАССвчера в 07:05

Адвокат Ефремова назвал позорными показания свидетеля по делу о ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова на слушаниях по делу о смертельном ДТП, раскритиковал свидетеля со стороны семьи погибшего Сергея Захарова и назвал его слова позором.
Адвокат Ефремова назвал позорными показания свидетеля по делу о ДТП
Life.ruвчера в 16:53
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Трамп заявил о риске революции в США в случае победы Байдена

В случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена, беспорядки в Соединённых Штатах могут перерасти в революцию, заявил глава государства Дональд Трамп.
RT на русском23:24
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