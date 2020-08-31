Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
RT на русском
RT на русском

Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

В 2020 году Россия может войти в топ-5 крупнейших экономик мира. Об этом заявил помощник президента страны Максим Орешкин.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

Россия уже в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
ТАССвчера в 07:05
Подробнее о событии
РИА Новости

Орешкин допустил вхождение РФ в пятерку ведущих экономик мира

РИА Новостивчера в 07:23
Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 31 августа

Интерфаксвчера в 13:32
Газета.Ru

Орешкин рассказал о падении ВВП России в 2020 году

Газета.Ruвчера в 13:22
РБК

Пандемия COVID-19 поможет России войти в топ-5 экономик мира

РБКвчера в 08:15
RT на русском

Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

RT на русском17:40
Коммерсантъ

Орешкин: Россия может войти в пятерку крупнейших экономик в 2020 году

Коммерсантъвчера в 07:15
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

ТАССвчера в 07:05

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
521

МИД Белоруссии сообщил Канаде о фактах вмешательства в дела Минска

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей проинформировал коллегу из Канады Франсуа-Филиппа Шампаня о конкретных фактах вмешательства извне в дела Минска, сообщила во вторник пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
РИА Новости09:32

Концерн «Вега» завершил испытания прототипа РОФАР

Российский концерн «Вега» сообщил о том, что испытания новейшего прототипа РОФАР в настоящий момент полностью завершены, что позволяет переходить к разработке полноценного радара, способного, как сообщается, на дистанциях в несколько сотен километров обнаруживать даже «стелс»-самолёты противника, и это станет очень серьёзной проблемой для любого российского противника.
Avia.pro29 августа в 09:00
119