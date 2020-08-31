Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
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В 2020 году Россия может войти в топ-5 крупнейших экономик мира. Об этом заявил помощник президента страны Максим Орешкин.В источнике
С чего всё началось
Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира
Россия уже в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
ТАССвчера в 07:05
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