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Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

В 2020 году Россия может войти в топ-5 крупнейших экономик мира. Об этом заявил помощник президента страны Максим Орешкин.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

Россия уже в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
ТАССвчера в 07:05
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Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

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ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

ТАССвчера в 07:05
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Орешкин рассказал о падении ВВП России в 2020 году

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Орешкин: Россия может войти в пятерку крупнейших экономик в 2020 году

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REGNUMвчера в 01:12
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Московский Комсомолец Читавчера в 03:24