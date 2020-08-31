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Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

В 2020 году Россия может войти в топ-5 крупнейших экономик мира. Об этом заявил помощник президента страны Максим Орешкин.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

Россия уже в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
ТАССвчера в 07:11
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РИА Новости

Орешкин допустил вхождение РФ в пятерку ведущих экономик мира

РИА Новостивчера в 07:23
Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 31 августа

Интерфаксвчера в 13:32
Газета.Ru

Орешкин рассказал о падении ВВП России в 2020 году

Газета.Ruвчера в 13:22
РБК

Пандемия COVID-19 поможет России войти в топ-5 экономик мира

РБКвчера в 08:15
RT на русском

Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

RT на русском17:40
Коммерсантъ

Орешкин: Россия может войти в пятерку крупнейших экономик в 2020 году

Коммерсантъвчера в 07:15
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

ТАССвчера в 07:11

Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомости00:42
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Силуанов подтвердил переговоры с Минском о рефинансировании госдолга

Министерства финансов России и Белоруссии начинают обсуждать технические условия и объем кредитов, которые Минск получит для рефинансирования долга перед Москвой, сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов.
Интерфакс07:06
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В киевском аэропорту женщина «прогулялась» по крылу самолета

Пассажирка рейса Анталия-Киев в понедельник, 31 августа, после прибытия в киевский аэропорт "Борисполь" открыла аварийный выход лайнера и стала ходить по его крылу, передает пресс-служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).
Газета.Ru08:35
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
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Умер российский писатель Владислав Крапивин

Известно, что писатель проходил лечение в Свердловской областной клинической больнице №1. Напомним, что в середине июля 81-летнего Крапивина госпитализировали в Екатеринбурге с пневмонией, однако тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.
MedikForum.ru06:08
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