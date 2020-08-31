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Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

Россия в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник российского лидера Максим Орешкин. Он подчеркнул, что страна не отказывалась от целей войти в топ-5.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

Россия уже в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
ТАСС07:05
Подробнее о событии
РБК

Пандемия COVID-19 поможет России войти в топ-5 экономик мира

РБК08:15
РИА Новости

Орешкин: Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира в 2020 году

РИА Новости07:23
Ведомости

Орешкин заявил о возможном вхождении России в топ-5 экономик мира

Ведомости07:01
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

ТАСС07:05
Интерфакс

Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Интерфакс07:02
Коммерсантъ

Орешкин: Россия может войти в пятерку крупнейших экономик в 2020 году

Коммерсантъ07:15
Газета.Ru

Орешкин: Россия может войти в топ-5 экономик мира в 2020 году

Газета.Ru06:52

В Белоруссии в воскресенье задержали 173 участника акций протеста

На несанкционированных акциях в Белоруссии в воскресенье 173 человека были задержаны до рассмотрения их административных дел в суде, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
РИА Новости08:43
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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На базе «Арматы» создадут новую боевую машину «Илья Муромец»

В России может появиться новый вариант боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Илья Муромец», который хотят сконструировать на базе гусеничной платформы «Армата», заявил в беседе с ТАСС генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов.
Live2403:17
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