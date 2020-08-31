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Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

Россия в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник российского лидера Максим Орешкин. Он подчеркнул, что страна не отказывалась от целей войти в топ-5.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

Россия уже в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
ТАСС07:05
Подробнее о событии
Интерфакс

Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Интерфакс07:02
РИА Новости

Орешкин: Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира в 2020 году

РИА Новости07:23
Коммерсантъ

Орешкин: Россия может войти в пятерку крупнейших экономик в 2020 году

Коммерсантъ07:15
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

ТАСС07:05
РБК

Пандемия COVID-19 поможет России войти в топ-5 экономик мира

РБК08:15
Ведомости

Орешкин заявил о возможном вхождении России в топ-5 экономик мира

Ведомости07:01
Газета.Ru

Орешкин: Россия может войти в топ-5 экономик мира в 2020 году

Газета.Ru06:52

Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность заявлением президента РФ Владимира Путина о создании резерва российских силовых структур для возможной отправки в республику.
Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии
Интерфакс08:27
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Совбез Нидерландов не передал прокуратуре отчет «Алмаз-Антея» по MH17

Прокуратура Нидерландов не смогла получить у Совбеза страны документы "Алмаз-Антея" по делу о крушении рейса MH17, которые предоставила Москва, из-за их засекреченности, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
Совбез Нидерландов не передал прокуратуре отчет «Алмаз-Антея» по MH17
РИА Новости05:06
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В Липецкой области выросло число заболевших COVID-19

В связи с ростом числа заболевших коронавирусом жителям Липецкой области напоминают о рекомендациях по профилактике в связи с ростом количества выявленных случаев заражения COVID-19, сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области.
ГТРК Липецк07:50
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В офисе Зеленского прокомментировали заявление Фокина по Донбассу

Слова первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону и всеобщей амнистии не являются официальной позицией украинского государства, заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости07:55
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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Россия высылает из страны трех дипломатов Словакии

«Послу (Словакии в Москве Петру Препутену) объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве», — говорится в сообщении.
Rambler News Service05:51
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Главу католиков Белоруссии не пустили в страну без объяснения причин

«На пограничном переходе Кузница—Белосток—Брузги пограничники Республики Беларусь без объяснения причин отказали главе белорусского католического епископата во въезде в страну»,— сообщили в РКЦ в республике.
Коммерсантъ09:13
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Объявлен конкурс на проекты двух участков кольцевой линии метро Петербурга

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:01 — REGNUM В Петербурге объявлен конкурс на разработку проектов планировки территории для будущего строительства двух участков кольцевой линии метро, а также электродепо на этой перспективной линии.
REGNUM09:01
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