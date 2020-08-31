Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

Россия в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник российского лидера Максим Орешкин. Он подчеркнул, что страна не отказывалась от целей войти в топ-5.