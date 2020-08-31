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Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

Россия в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник российского лидера Максим Орешкин. Он подчеркнул, что страна не отказывалась от целей войти в топ-5.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

Россия уже в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
ТАСС07:05
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Орешкин: Россия может войти в пятерку крупнейших экономик в 2020 году

Коммерсантъ07:15
РБК

Пандемия COVID-19 поможет России войти в топ-5 экономик мира

РБК08:15
РИА Новости

Орешкин допустил вхождение России в пятерку ведущих экономик в 2020 году

РИА Новости07:23
REGNUM

Спад в России был менее выраженным: эксперт о месте в топ-5 экономик мира

REGNUM10:55
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

ТАСС07:05
Интерфакс

Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Интерфакс07:02
Ведомости

Орешкин заявил о возможном вхождении России в топ-5 экономик мира

Ведомости07:01

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
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Россия высылает из страны трех дипломатов Словакии

«Послу (Словакии в Москве Петру Препутену) объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве», — говорится в сообщении.
Rambler News Service05:51
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Немецкий фонд сообщил о состоянии Навального перед вылетом в Германию

Как сообщает ToDay News Ufa, в немецком фонде Cinema for Peace, который недавно занимался организацией транспортировкой оппозиционера и блоггера Алексея Навального в Германию, рассказали, что осмотр этого пациента врачами из Германии в российском городе Омск показал довольно «тревожные результаты».
ToDay News Ufa08:37
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