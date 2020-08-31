Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
Смотрите также
Более 40% российских компаний не смогут заплатить налоги в бюджет
Ефремов заявил, что признал вину в ДТП из-за похмелья
Партия президента победила на парламентских выборах в Черногории
Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата
Адвокат объяснил, за что могли раскороновать брата Гули
Свердловский губернатор продлил режим ограничений ещё на неделю
Московское «Динамо» сыграет с тбилисским «Локомотивом» в Лиге Европы
Уголовное дело возбуждено после избиения активиста Егора Жукова
Причиной пожара в пищеблоке школы в Петербурге стал холодильник
Россиян предупредили о сильных морозах зимой
Владимир Путин призвал создавать перспективы развития в Коми
Первая неделя проката принесла «Доводу» Кристофера Нолана $53 млн
Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии
Мэр Краснодара госпитализирован с коронавирусом
Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой
Соболев и Дзюба сделали совместное фото
«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики
Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата
Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии
Второй свидетель заявил, что Ефремов был пассажиром в момент ДТП
В 11 регионах России иммунитет к коронавирусу достиг уровня 20%
Соболев и Дзюба сделали совместное фото
Московское «Динамо» сыграет с тбилисским «Локомотивом» в Лиге Европы
Вакцинация от коронавируса в России начнется в ноябре
Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой
Уголовное дело возбуждено после избиения активиста Егора Жукова
Россия в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник российского лидера Максим Орешкин. Он подчеркнул, что страна не отказывалась от целей войти в топ-5.В источнике
С чего всё началось
Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира
Россия уже в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
ТАСС07:05
Подробнее о событии