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Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

Россия в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник российского лидера Максим Орешкин. Он подчеркнул, что страна не отказывалась от целей войти в топ-5.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

Россия уже в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
ТАСС07:05
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Орешкин: Россия может войти в пятерку крупнейших экономик в 2020 году

Коммерсантъ07:15
РБК

Пандемия COVID-19 поможет России войти в топ-5 экономик мира

РБК08:15
РИА Новости

Орешкин допустил вхождение России в пятерку ведущих экономик в 2020 году

РИА Новости07:23
Газета.Ru

Орешкин рассказал о падении ВВП России в 2020 году

Газета.Ru13:22
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

ТАСС07:05
Интерфакс

Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Интерфакс07:02
Ведомости

Орешкин заявил о возможном вхождении России в топ-5 экономик мира

Ведомости07:01

Возобновлено уголовное дело в отношении Фургала по убийству Зори

Расследование по уголовному делу в отношении фигуранта, которого следствие считает причастным к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского в 2004–2005 годах, продолжается.
Возобновлено уголовное дело в отношении Фургала по убийству Зори
Известия11:26
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Клубы РПЛ могут пересмотреть лимит на легионеров

По информации издания «Спорт-Экспресс», команды, которые будут принимать участие в еврокубках, намерены усилиться качественными легионерами и предлагают изменить формат на максимум 12 иностранцев в заявке и 7 — на поле.
Bookmaker-ratings.ru12:14
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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