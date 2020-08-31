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Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

Россия в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник российского лидера Максим Орешкин. Он подчеркнул, что страна не отказывалась от целей войти в топ-5.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

Россия уже в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
ТАСС07:05
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REGNUM

Спад в России был менее выраженным: эксперт о месте в топ-5 экономик мира

REGNUM10:55
РБК

Пандемия COVID-19 поможет России войти в топ-5 экономик мира

РБК08:15
Коммерсантъ

Орешкин: Россия может войти в пятерку крупнейших экономик в 2020 году

Коммерсантъ07:15
РИА Новости

Орешкин допустил вхождение России в пятерку ведущих экономик в 2020 году

РИА Новости07:23
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

ТАСС07:05
Интерфакс

Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Интерфакс07:02
Газета.Ru

Орешкин: Россия может войти в топ-5 экономик мира в 2020 году

Газета.Ru06:52

В ФНЛ признали ошибочными решения судей, работавших на матчах «Краснодара-2» и «Крыльев Советов»

«Акрон» — «Краснодар-2»: «Краснодар-2» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Лаши Верулидзе в матче 5-го тура Олимп-ФНЛ в эпизодах с неудалением игрока «Акрона» на 28-й минуте матча и ошибочно засчитанным голом в ворота «Краснодара-2» на 54-й минуте.
Спорт-Экспресс11:40

В Петербурге в июле выросли продажи новых автомобилей на 11%

Как сообщает «Auto-Dealer СПб» за 7 месяцев текущего года в Северной столице было продано более 62.тыс новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Про Кроссоверы09:41
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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Опубликован тизер продолжения «Призраков дома на холме» от Netflix

Потоковый сервис Netflix представил тизер продолжения сериала "Призраки дома на холме", который получил название "Призраки поместья Блай" В основу сериала легла повесть Генри Джеймса "Поворот винта".
Культуромания11:09
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В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на хлебокомбинате

Возгорание в одном из цехов старейшего хлебопекарного завода в Свердловской области «Смак» в центре Екатеринбурга ликвидировано, сообщили в понедельник, 31 августа, в региональном управлении МЧС России.
Известия03:05
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