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Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

Россия в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник российского лидера Максим Орешкин. Он подчеркнул, что страна не отказывалась от целей войти в топ-5.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

Россия уже в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
ТАСС07:05
Подробнее о событии
Ведомости

Орешкин заявил о возможном вхождении России в топ-5 экономик мира

Ведомости07:01
РБК

Пандемия COVID-19 поможет России войти в топ-5 экономик мира

РБК08:15
РИА Новости

Орешкин допустил вхождение РФ в пятерку ведущих экономик мира

РИА Новости07:23
Коммерсантъ

Орешкин: Россия может войти в пятерку крупнейших экономик в 2020 году

Коммерсантъ07:15
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

ТАСС07:05
Интерфакс

Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Интерфакс07:02
Газета.Ru

Орешкин рассказал о падении ВВП России в 2020 году

Газета.Ru13:22

СКР не смог предъявить обвинение Фургалу в убийстве бизнесмена

31 июля 2020 года Басманный районный суд по ходатайству СКР отменил «отказное» решение хабаровского следователя и разрешил руководителю сегодняшней следственно-оперативной группы генералу Юрию Буртовому начать следственные действия с Фургалом по делу об убийстве Зори.
Право.ру02:58
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Интерпол прекратил преследование Пригожина по делу о выборах в США

Интерпол прекратил международное уголовное преследование компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» и ее основателя ‒ бизнесмена Евгения Пригожина по делу о вмешательстве в президентские выборы в США.
Ведомости13:30
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Украинские морпехи дали оскорбительный ответ на ультиматум Пушилина

Военнослужащие 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ на странице своего подразделения в Facebook 31 августа выступили с угрозами в адрес главы ДНР Дениса Пушилина, который ранее выдвинул украинским силовикам ультиматум Украинские морские пехотинцы, нарушая условия бессрочного перемирия в Донбассе, занялись продвижением траншей в районе населенного пункта Шумы.
Украина.ру11:07

Байден заявил, что Трамп покорился Москве

По словам Байдена, Трамп не затрагивал в разговоре с главой РФ Владимиром Путиным вопроса о возможных связях между террористическим движением "Талибан*" и российскими властями, информация о которых была опровергнута.
Газета.Ru15:34

Илон Маск намерен выпустить бюджетный электромобиль на базе Model 3

Глава SpaceX и Tesla планирует выпустить электрокар-бюджетник, в основу которого также ляжет Model 3. Однако эксперты говорят, что никакого автомобиля с электродвигателем не будет, а Маск имел в виду выпуск новой третьей модели Tesla.
CT news04:55
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