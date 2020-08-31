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Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

Россия в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник российского лидера Максим Орешкин. Он подчеркнул, что страна не отказывалась от целей войти в топ-5.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

Россия уже в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
ТАССвчера в 07:05
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РБК

Пандемия COVID-19 поможет России войти в топ-5 экономик мира

РБКвчера в 08:15
Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 31 августа

Интерфаксвчера в 13:32
Газета.Ru

Орешкин рассказал о падении ВВП России в 2020 году

Газета.Ruвчера в 13:22
RT на русском

Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

RT на русском17:40
РИА Новости

Орешкин допустил вхождение РФ в пятерку ведущих экономик мира

РИА Новостивчера в 07:23
Коммерсантъ

Орешкин: Россия может войти в пятерку крупнейших экономик в 2020 году

Коммерсантъвчера в 07:15
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

ТАССвчера в 07:05

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
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Суд вынес приговор фигуранту дела о фотографии генерала Власова

Следствие установило, что житель Перми опубликовал на сайте акции «Бессмертный полк» фотографию генерала Андрея Власова, который во время Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях на стороне нацистской Германии против СССР и был признан изменником Родины.
2:52
Известия07:20
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Суд в Минске вынес приговор двум россиянам по делу о взрывах на салюте

Суд в Минске признал двух россиян — Константина Денисова и Максимилиана Сапронова — виновными в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Белоруссии) и приговорил каждого к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает издание Tut.by.
1:06
РБК05:40
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Как при гриппе: Попова допустила дистанционное обучение в школах

Москва, 1 сентября 2020, 10:54 — REGNUM Возможность возвращения российких школ к дистанционной форме обучения в случае обострения ситуации с коронавирусной инфекцией допустила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
REGNUM03:54
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Более 40% российских компаний не смогут заплатить налоги в бюджет

Более 40 процентов предпринимателей в России не смогут заплатить налоги в бюджет до конца текущего года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей.
KM.ru02:10
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