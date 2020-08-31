Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
Смотрите также
В Минске на акциях протеста студентов начались задержания
Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят единое Отечество
Пугачева и Галкин лично отвели Лизу и Гарри в первый класс
Суд вынес приговор фигуранту дела о фотографии генерала Власова
Суд в Минске вынес приговор двум россиянам по делу о взрывах на салюте
Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии
Бузова продемонстрировала кардинальную смену имиджа
Минэкономразвития улучшило оценку спада ВВП России в 2020 году
Орешкин рассказал о восстановлении экономики после коронавируса
Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым
Белоруссия и Россия договорились возобновить авиасообщение
Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году
В Минске на акциях протеста студентов начались задержания
Суд вынес приговор фигуранту дела о фотографии генерала Власова
Умер бывший главный тренер хоккейного «Спартака» Милош Ржига
Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции
Число случаев коронавируса в Швеции превысило 84,5 тысячи
Над Баренцевым морем российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет
Отец Цоя не просил запретить фильм Учителя о музыканте
Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального
Россия в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник российского лидера Максим Орешкин. Он подчеркнул, что страна не отказывалась от целей войти в топ-5.В источнике
С чего всё началось
Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира
Россия уже в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
ТАССвчера в 07:05
Подробнее о событии