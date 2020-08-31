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Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

Россия в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник российского лидера Максим Орешкин. Он подчеркнул, что страна не отказывалась от целей войти в топ-5.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

Россия уже в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
ТАССвчера в 07:11
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RT на русском

Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

RT на русском17:40
Интерфакс

Что произошло за день: понедельник, 31 августа

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Коммерсантъ

Орешкин: Россия может войти в пятерку крупнейших экономик в 2020 году

Коммерсантъвчера в 07:15
РБК

Пандемия COVID-19 поможет России войти в топ-5 экономик мира

РБКвчера в 08:15
РИА Новости

Орешкин допустил вхождение РФ в пятерку ведущих экономик мира

РИА Новостивчера в 07:23
Газета.Ru

Орешкин рассказал о падении ВВП России в 2020 году

Газета.Ruвчера в 13:22
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

ТАССвчера в 07:11

Загитова сфотографировалась с одногруппницами в первый учебный день

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участив в групповом фото с однокурсницами в первый учебный день в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

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