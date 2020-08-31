Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году
Смотрите также
Пугачева поразила фанатов «нарядом старшеклассницы»
В Минске студенты прорвали оцепление милиции у здания КГБ
Хакеры атаковали почту российского посольства в Австрии
Колесникова заявила о готовности возглавить протесты в Белоруссии
Кучерова травмировал игрок «Бостона» в ходе матча НХЛ
Лукашенко предупредил о резне после прихода оппозиции к власти
Экс-замглавы Генштаба Арсланову предъявили новое обвинение
В Крыму пересохли питающие водохранилища основные реки
Путин заявил, что Россия не является «страной-бензоколонкой»
Число случаев коронавируса в России превысило 1 млн
Тихановская высказала свою позицию по вопросу Крыма
Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом
Ефремов назвал справедливый для себя приговор
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
Минэкономразвития улучшило оценку спада ВВП России в 2020 году
Орешкин рассказал о восстановлении экономики после коронавируса
Тихановская высказала свою позицию по вопросу Крыма
Вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 сентября
В Минске студенты прорвали оцепление милиции у здания КГБ
В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена
Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального
В ООН заявили о 450 случаях пыток в Белоруссии и 6 пропавших без вести
Лукашенко заявил, что белорусы и россияне сохранят единое Отечество
В Крыму пересохли питающие водохранилища основные реки
Экс-замглавы Генштаба Арсланову предъявили новое обвинение
Сын Виктора Цоя опубликовал письмо Путину о запрете фильма Учителя
Россия в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник российского лидера Максим Орешкин. Он подчеркнул, что страна не отказывалась от целей войти в топ-5.В источнике
С чего всё началось
Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира
Россия уже в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
ТАССвчера в 07:11
Подробнее о событии