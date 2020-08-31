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Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

Россия в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник российского лидера Максим Орешкин. Он подчеркнул, что страна не отказывалась от целей войти в топ-5.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

Россия уже в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
ТАСС07:05
Подробнее о событии
REGNUM

Спад в России был менее выраженным: эксперт о месте в топ-5 экономик мира

REGNUM10:55
Ведомости

Орешкин заявил о возможном вхождении России в топ-5 экономик мира

Ведомости07:01
РИА Новости

Орешкин допустил вхождение России в пятерку ведущих экономик в 2020 году

РИА Новости07:23
Коммерсантъ

Орешкин: Россия может войти в пятерку крупнейших экономик в 2020 году

Коммерсантъ07:15
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

ТАСС07:05
Интерфакс

Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Интерфакс07:02
РБК

Пандемия COVID-19 поможет России войти в топ-5 экономик мира

РБК08:15

Опубликован тизер продолжения «Призраков дома на холме» от Netflix

Потоковый сервис Netflix представил тизер продолжения сериала "Призраки дома на холме", который получил название "Призраки поместья Блай" В основу сериала легла повесть Генри Джеймса "Поворот винта".
Культуромания11:09
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Сивков назвал условие продажи российских Су-35 Турции

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NewInformвчера в 05:17
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ru13:04
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

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РИА Новости20:16
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