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Российская газета
Российская газета

Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

Россия в 2020 году может войти в число пяти крупнейших экономик мира, но удержаться на этой позиции будет сложно, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на молодежном форуме "Территория смысла".В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

Россия уже в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
ТАССвчера в 07:05
Подробнее о событии
Газета.Ru

Орешкин рассказал о падении ВВП России в 2020 году

Газета.Ruвчера в 13:22
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

ТАССвчера в 07:05
РИА Новости

Орешкин допустил вхождение РФ в пятерку ведущих экономик мира

РИА Новостивчера в 07:23
Коммерсантъ

Орешкин: Россия может войти в пятерку крупнейших экономик в 2020 году

Коммерсантъвчера в 07:15
РБК

Пандемия COVID-19 поможет России войти в топ-5 экономик мира

РБКвчера в 08:15
Интерфакс

Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Интерфаксвчера в 07:02
Ведомости

Орешкин заявил о возможном вхождении России в топ-5 экономик мира

Ведомостивчера в 07:01

Немецкий фонд сообщил о состоянии Навального перед вылетом в Германию

Как сообщает ToDay News Ufa, в немецком фонде Cinema for Peace, который недавно занимался организацией транспортировкой оппозиционера и блоггера Алексея Навального в Германию, рассказали, что осмотр этого пациента врачами из Германии в российском городе Омск показал довольно «тревожные результаты».
ToDay News Ufaвчера в 08:37
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Попова оценила возможность второй волны коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, отвечая на вопрос о возможности второй волны коронавируса, отметила, что надо быть готовыми к разным вариантам, при соблюдении правил изменений произойти не должно.
РИА Новостивчера в 14:23
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Forbes: всплывшая у Аляски «российская» подлодка принадлежит США

Эксперты Forbes проанализировали фото якобы российской подводной лодки К-186 "Омск", вышедшей на поверхность у берегов Аляски на прошлой неделе, и пришли к выводу, что на самом деле это была атомная субмарина Flight-II типа Los Angeles Военно-морских сил США.
Газета.Ruвчера в 12:00
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Уоррен Баффет покупает японские акции: каковы перспективы

Токио, 31 августа 2020, 08:12 — REGNUM Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway, главой которой является инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт, 30 августа заявила, что приобрела чуть более 5% акций пяти крупнейших японских компаний, сообщает информационное агентство Kyodo.
REGNUMвчера в 01:12
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Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Ранее российский президент в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил, что по запросу белорусского лидера Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.
РИА Новостивчера в 03:42
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новостивчера в 20:16
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