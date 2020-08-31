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Российская газета
Российская газета

Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

Россия в 2020 году может войти в число пяти крупнейших экономик мира, но удержаться на этой позиции будет сложно, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на молодежном форуме "Территория смысла".В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

Россия уже в 2020 году может стать пятой экономикой мира по паритету покупательной способности, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
ТАССвчера в 07:05
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RT на русском

Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

RT на русском17:40
ТАСС

Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира

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РБК

Пандемия COVID-19 поможет России войти в топ-5 экономик мира

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РИА Новости

Орешкин допустил вхождение РФ в пятерку ведущих экономик мира

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Орешкин: Россия может войти в пятерку крупнейших экономик в 2020 году

Коммерсантъвчера в 07:15
Газета.Ru

Орешкин рассказал о падении ВВП России в 2020 году

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Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

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РИА Новости18:26
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RT на русском18:13
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