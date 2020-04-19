Результаты второго квартала 2020 г. будут негативными для экономики РФ, властям важно своевременно реагировать для смягчения последствий кризиса, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

Орешкин: экономика России пройдет второй квартал с негативными цифрами

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