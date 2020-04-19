Общество
Будущее России. Национальные проектыОрешкин: экономика России пройдет второй квартал с негативными цифрами
Результаты второго квартала 2020 г. будут негативными для экономики РФ, властям важно своевременно реагировать для смягчения последствий кризиса, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:25, Ашберн
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Шоу-бизнес
Прилучный попросил не вмешиваться в их с Муцениеце отношения
Актер Павел Прилучный не стал отвечать на вопрос об избиении своей жены, актрисы Агаты Муцениеце.
Газета.Ru 12:55
Политика
Путин: ситуация с коронавирусом находится под полным контролем
Ситуация в России с пандемией вируса COVID-19 находится под контролем властей, заявил президент Владимир Путин в своем поздравлении православных христиан с Пасхой.
Коммерсантъ 02:43
Политика
Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения СССР
"Сопротивление западных коллег" диалогу с Евразийским экономическим союзом Путин объяснил страхом конкуренции.
РИА Новости 08:15
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Происшествия
Волгоградцам раскрыли информацию по 14 новым случаям коронавируса
В Волгоградской области за последние сутки выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
РИАЦ 08:53
Общество
МЧС назвало необходимые при госпитализации вещи и документы
В условиях распространения COVID-19 специалисты МЧС порекомендовали россиянам заранее подготовиться к возможной госпитализации.
Общественное телевидение России 07:38
Общество
В трубопроводах Парижа нашли следы коронавируса
Лаборатория организации по обеспечению водоснабжения французской столицы Eau de Paris («Вода Парижа») обнаружила следы коронавируса в трубопроводах с технической водой.
SM News 11:51
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти
Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 17 апреля в 13:40
Игры
Представлен тизер ремастера Crysis
Матч ТВ 16 апреля в 14:39
Космос
Орбиту МКС скорректировали перед пуском ракеты Победы
Вести.Ru 05:15
Шоу-бизнес
О состоянии Надежды Бабкиной рассказал ее гражданский муж-ижевчанин
О состоянии Надежды Бабкиной рассказал ее гражданский муж-ижевчанин.
Izhlife 07:57
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза». Мнения зрителей и экспертов
На этой неделе на телеэкраны вышел сериал «Зулейха открывает глаза», который снимали в том числе и в Лаишевском районе.
Камская новь (Кама ягы) 11:38
Футбол
«Динамо Брест» разорвет контракт с Хачериди после его выходки
ProstoProSport 09:51
Общество
В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса
Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
Российская газета 05:48
Общество
В России составили портрет типичного несовершеннолетнего преступника
В Университете прокуратуры России разработали криминологическую характеристику личности несовершеннолетнего преступника.
Известия 06:52
Шоу-бизнес
Mash: Заворотнюк идет на поправку
По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
Общество
МЧС советует замачивать овощи для профилактики коронавируса
Овощи и зелень после покупки необходимо замочить в воде и тщательно промыть для профилактики заражения коронавирусом нового типа, рекомендуют специалисты МЧС.
Газета.Ru 03:47
Здоровье
Еще 16 человек в Саратовской области заболели коронавирусом
По данным регионального оперштаба на 19 апреля, на территории Саратовской области подтверждены еще 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:17
Общество
В Подмосковье больше всего зараженных коронавирусом выявили в Одинцово
Самое большое число зараженных отмечается в Одинцово – 288 человек.
Газета.Ru 12:33
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
Транспорт
Автолюбителям столицы объяснили алгоритм получения цифрового пропуска
Если при проверке в городе номера машины не окажется в базе, то автомобилисту будет выписан штраф в размере 5 тысяч рублей.
РИАМО 12:31
Технологии
Google хочет выпустить собственную «умную» дебетовую карту
Издание TechCrunch узнало у осведомленных источников, что американская компания совместно с банками CITI и Stanford Federal Credit Union намерена выпустить собственную банковскую карту.
Astera вчера в 06:29
Авто
Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом
Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Здоровье
Врач Андреев назвал проявляющиеся на коже симптомы коронавируса
О новых возможных симптомах опасного заболевания рассказал врач-пульмонолог Сергей Авдеев.
ФАН вчера в 06:54
Политика
Премьер Франции заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в стране
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:07
Шоу-бизнес
Татьяна Навка поздравила всех с Пасхой и показала праздничный стол
Олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы по фигурному катанию Татьяна Навка показала фото своего пасхального стола.
Чемпионат 10:37
Шоу-бизнес
Марина Кравец рассекретила имя новорожденной дочери
В эфире Павел Воля и Гарик Харламов поинтересовались у своей коллеги об имени новорожденной.
Вокруг ТВ вчера в 12:18