Общество

Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыОрешкин: экономика России пройдет второй квартал с негативными цифрами

Результаты второго квартала 2020 г. будут негативными для экономики РФ, властям важно своевременно реагировать для смягчения последствий кризиса, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.
Читать в источнике
Комментировать39

Подробнее о событии

Антон Силуанов и Максим Орешкин спрогнозировали влияние кризиса на российскую экономику

Эхо Москвы11:00

Орешкин рассказал о негативном прогнозе по итогам второго квартала

РИА Новости07:57

Орешкин предсказал негатив в экономике во втором квартале

Московский Комсомолец06:57

Орешкин оценил последствия пандемии для экономики России

RT на русском07:41

«И безработица вырастет, и доходы снизятся». Орешкин ожидает негативных результатов второго квартала для экономики России

Фонтанка.Ру06:59

Орешкин заявил, что экономика России пройдет второй квартал с негативными цифрами

ТАСС07:47

Орешкин: у российской экономики есть возможности для быстрого восстановления

Вести.Ru06:34
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:25, Ашберн
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
2,6K
Шоу-бизнес

Прилучный попросил не вмешиваться в их с Муцениеце отношения

Актер Павел Прилучный не стал отвечать на вопрос об избиении своей жены, актрисы Агаты Муцениеце.
Газета.Ru 12:55
83
Политика

Путин: ситуация с коронавирусом находится под полным контролем

Ситуация в России с пандемией вируса COVID-19 находится под контролем властей, заявил президент Владимир Путин в своем поздравлении православных христиан с Пасхой.
Коммерсантъ 02:43
428
Политика

Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения СССР

"Сопротивление западных коллег" диалогу с Евразийским экономическим союзом Путин объяснил страхом конкуренции.
РИА Новости 08:15
2,6K
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
2,6K
Происшествия

Волгоградцам раскрыли информацию по 14 новым случаям коронавируса

В Волгоградской области за последние сутки выявлено 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
РИАЦ 08:53
1
Общество

МЧС назвало необходимые при госпитализации вещи и документы

В условиях распространения COVID-19 специалисты МЧС порекомендовали россиянам заранее подготовиться к возможной госпитализации.
Общественное телевидение России 07:38
9
Общество

В трубопроводах Парижа нашли следы коронавируса

Лаборатория организации по обеспечению водоснабжения французской столицы Eau de Paris («Вода Парижа») обнаружила следы коронавируса в трубопроводах с технической водой.
SM News 11:51
2
Футбол

Каррера назвал самую памятную игру «Спартака»

РБК 13:04
1
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти

Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 17 апреля в 13:40
146
Игры

Представлен тизер ремастера Crysis

Матч ТВ 16 апреля в 14:39
26
Космос

Орбиту МКС скорректировали перед пуском ракеты Победы

Вести.Ru 05:15
8
Шоу-бизнес

О состоянии Надежды Бабкиной рассказал ее гражданский муж-ижевчанин

О состоянии Надежды Бабкиной рассказал ее гражданский муж-ижевчанин.
Izhlife 07:57
27
Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза». Мнения зрителей и экспертов

На этой неделе на телеэкраны вышел сериал «Зулейха открывает глаза», который снимали в том числе и в Лаишевском районе.
Камская новь (Кама ягы) 11:38
9
Футбол

«Динамо Брест» разорвет контракт с Хачериди после его выходки

ProstoProSport 09:51
Общество

В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса

Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
Российская газета 05:48
638
Общество

В России составили портрет типичного несовершеннолетнего преступника

В Университете прокуратуры России разработали криминологическую характеристику личности несовершеннолетнего преступника.
Известия 06:52
33
Шоу-бизнес

Mash: Заворотнюк идет на поправку

По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
107
Общество

МЧС советует замачивать овощи для профилактики коронавируса

Овощи и зелень после покупки необходимо замочить в воде и тщательно промыть для профилактики заражения коронавирусом нового типа, рекомендуют специалисты МЧС.
Газета.Ru 03:47
650
Здоровье

Еще 16 человек в Саратовской области заболели коронавирусом

По данным регионального оперштаба на 19 апреля, на территории Саратовской области подтверждены еще 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:17
81
Общество

В Подмосковье больше всего зараженных коронавирусом выявили в Одинцово

Самое большое число зараженных отмечается в Одинцово – 288 человек.
Газета.Ru 12:33
456
Общество

Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
234
Транспорт

Автолюбителям столицы объяснили алгоритм получения цифрового пропуска

Если при проверке в городе номера машины не окажется в базе, то автомобилисту будет выписан штраф в размере 5 тысяч рублей.
РИАМО 12:31
7
Технологии

Google хочет выпустить собственную «умную» дебетовую карту

Издание TechCrunch узнало у осведомленных источников, что американская компания совместно с банками CITI и Stanford Federal Credit Union намерена выпустить собственную банковскую карту.
Astera вчера в 06:29
20
Авто

Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом

Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
55
Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
438
Здоровье

Врач Андреев назвал проявляющиеся на коже симптомы коронавируса

О новых возможных симптомах опасного заболевания рассказал врач-пульмонолог Сергей Авдеев.
ФАН вчера в 06:54
273
Политика

Премьер Франции заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в стране

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:07
Шоу-бизнес

Татьяна Навка поздравила всех с Пасхой и показала праздничный стол

Олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы по фигурному катанию Татьяна Навка показала фото своего пасхального стола.
Чемпионат 10:37
5
Шоу-бизнес

Марина Кравец рассекретила имя новорожденной дочери

В эфире Павел Воля и Гарик Харламов поинтересовались у своей коллеги об имени новорожденной.
Вокруг ТВ вчера в 12:18
11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное