Важно, чтобы и совокупный спрос соответствовал потенциальному уровню. У нас по этому году мы видим, что инфляция окажется ближе к 3%. Это гораздо ниже, чем ожидания, которые были у ЦБ, которые были у нас. Это означает, что мы в целом по этому году определенный объем совокупного спроса недополучили.

Инфляция по итогам текущего года будет ниже ожиданий Минэкономразвития и ЦБ и составит около 3%, это в частности, способствует к снижению совокупного спроса, нехватка которого в этом году может составить более 1 трлн рублей, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на форуме «Россия зовёт».

Орешкин и Силуанов назвали плюсы и минусы низкой инфляции

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