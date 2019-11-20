Экономика

РИА НовостиРИА НовостиОрешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Читать в источнике
Комментировать139

Подробнее о событии

Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

РИА Новости06:30

Силуанов назвал причину неисполнения расходов бюджета

Известия03:29

Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым о бюджетных расходах

Rambler News Service04:12

Кудрин обвинил правительство в сокращении спроса в экономике на ₽1 трлн

РБК03:49

Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета

Ведомости03:46

Кудрин назвал причины неисполнения расходов бюджета России в 2019 году

ТАСС03:39

Как потратить триллион: Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым

Вести.Ru05:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 07:18, Ашберн
Происшествия

Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции в Берлине

В Берлине неизвестный ударил ножом сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фритца.
РБК вчера в 20:03
Экономика

Силуанов и Орешкин поспорили о минусах низкой инфляции

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов согласился, что нужно поднимать инфляцию до целевого показателя, но напомнил, что сейчас растут доходы граждан и предприятий.
РБК 03:24
Шоу-бизнес

Лолита о разводе с супругом: «Муж изменял не только мне»

Певица отметила, что их брак нельзя назвать полноценным, ведь все эти годы её муж вёл двойную жизнь.
News.ru 05:36
Общество

Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян

Президент Владимир Путин призвал правительство переломить ситуацию с динамикой реальных доходов россиян, назвал это важнейшим направлением работы для министров и отметил, что результаты этой работы "пока весьма скромные".
Интерфакс 06:04
Армия и оружие

В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли

Lenta.ru вчера в 16:10
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк заподозрила мужа в изменах

По признаниям друга Петра, Анастасия стала жутко ревнивой и постоянно изводила мужа подозрениями в изменах.
Paparazzi.ru 02:23
Политика

Зеленский заявил о необходимости поменять депутатов Рады

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора со школьниками заявил, что пора менять нынешних депутатов Верховной Рады.
Rambler News Service 04:04
Политика

В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории.
РИА Новости 04:59
Футбол

Юношеская сборная России разгромила поляков и вышла в элитный раунд ЧЕ

Юношеская сборная России одержала победу над Польшей в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года среди игроков до 19 лет.
РБК вчера в 12:59
Политика

Москва обсуждает с Киевом прямую закупку 15 млрд кубов газа в год

Россия ведет переговоры с Украиной о прямых поставках 15 млрд кубометров газа в год.
Газета.Ru 06:52
Общество

Справка для получения водительских прав подорожает в несколько раз

С 22 ноября в России вступает в силу новый порядок обязательного медосвидетельствования для получения водительских прав.
ГТРК Владимир 06:57
Экономика

Россиян ожидает беспредельное повышение тарифов ЖКХ

В 2020 г. самое большое повышение платы за "коммуналку" ожидается в Чечне – на 6,5%, передает издание Bankiros.ru.
Утро.ru 05:55
Здоровье

Власти Самарской области убедили частные клиники отказаться от абортов

Минздрав Самарской области провел переговоры с частными клиниками на тему процедуры прерывания беременности.
VSE42.RU 05:45
Происшествия

Рэперша Hofmannita напала на полицейского в аэропорту Петербурга

Рэперша и актриса Анна Михеева, выступающая под псевдонимом Hofmannita, напала на полицейского в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 06:58
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Шоу-бизнес

Ксения Собчак удивилась роскошной жизни Валерии Гай Германики

В рамках своего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» Ксения Собчак взяла интервью у популярного режиссёра Валерии Гай Германики.
Bimru.ru 04:57
Политика

В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
RT на русском 05:41
Общество

Принят закон о расчете военных пенсий

До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Российская газета вчера в 06:01
Здоровье

Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников

Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Соловей.Инфо вчера в 06:40
Общество

В России согласована схема продажи красивых госномеров

REGNUM вчера в 02:29
Общество

Госорганы перестанут принимать граждан к 2024 году

Федеральные и региональные органы власти прекратят прием россиян к 2024 году, эти полномочия будут возложены на Многофункциональные центры (МФЦ).
РИА Новости вчера в 20:54
Авто

Audi показала новый e-tron Sportback

Компания Audi представила накануне открытия международного автосалона в Лос-Анджелесе новый электрический купе-кроссовер e-tron Sportback.
Движок 07:07
Футбол

Президент ФК «Ростов» рассказал о ситуации в клубе

Ранее Карапин рассказал, что у клуба серьезные финансовые проблемы, и футболисты длительное время не получают зарплату.
Rostov gazeta 18 ноября в 08:41
Армия и оружие

В Польше назвали два сценария войны между США и Россией

Польское издание Myśl Polska в своём материале представило два сценария возможного вооруженного конфликта США и России.
Газета Кемерова вчера в 01:15
Гаджеты

Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон

График выхода и список всех смартфонов, которые получат новейшую оболочку Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.
iXBT.com 05:57
Футбол

Болельщики оскорбили Дзюбу на матче против Сан-Марино

К сожалению, матч в Серравалле запомнился не разгромом аутсайдера (5:0) и успешным завершением подопечными Станислава Черчесова кампании по выходу на Евро-2020, а оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы.
Газета.Ru 07:03
Шоу-бизнес

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Экономика

«Ростелеком» и ВТБ вложат миллиард рублей в платформу больших данных

Инвестиции в платформу со стороны обеих компаний оцениваются в 1 млрд руб. Совместное предприятие "Ростелекома" и ВТБ будет разрабатывать системы обмена, анализа и визуализации больших данных, в том числе с применением технологии искусственного интеллекта, говорится в сообщении компаний.
Ведомости 05:49
Происшествия

На Урале силовики задержали девушку, заманив ее на фотосессию

В Екатеринбурге сотрудники ФСИН задержали девушку, находившуюся в розыске, пригласив ее на фотосессию.
URA.Ru 06:05
Происшествия

Посадившие самолет А321 на поле пилоты получат звезды Героев в Кремле

Пилоты авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, посадившие в августе самолет A321 на кукурузное поле в Подмосковье, будут награждены в Кремле звездами Героев России.
РБК 04:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное