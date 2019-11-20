Экономика
РИА НовостиОрешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета
Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
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Происшествия
Сына экс-президента ФРГ убили во время лекции в Берлине
В Берлине неизвестный ударил ножом сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фритца.
Экономика
Силуанов и Орешкин поспорили о минусах низкой инфляции
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов согласился, что нужно поднимать инфляцию до целевого показателя, но напомнил, что сейчас растут доходы граждан и предприятий.
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Лолита о разводе с супругом: «Муж изменял не только мне»
Певица отметила, что их брак нельзя назвать полноценным, ведь все эти годы её муж вёл двойную жизнь.
Общество
Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян
Президент Владимир Путин призвал правительство переломить ситуацию с динамикой реальных доходов россиян, назвал это важнейшим направлением работы для министров и отметил, что результаты этой работы "пока весьма скромные".
Армия и оружие
В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли
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Анастасия Заворотнюк заподозрила мужа в изменах
По признаниям друга Петра, Анастасия стала жутко ревнивой и постоянно изводила мужа подозрениями в изменах.
Политика
Зеленский заявил о необходимости поменять депутатов Рады
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора со школьниками заявил, что пора менять нынешних депутатов Верховной Рады.
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В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории.
Футбол
Юношеская сборная России разгромила поляков и вышла в элитный раунд ЧЕ
Юношеская сборная России одержала победу над Польшей в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года среди игроков до 19 лет.
Политика
Москва обсуждает с Киевом прямую закупку 15 млрд кубов газа в год
Россия ведет переговоры с Украиной о прямых поставках 15 млрд кубометров газа в год.
Общество
Справка для получения водительских прав подорожает в несколько раз
С 22 ноября в России вступает в силу новый порядок обязательного медосвидетельствования для получения водительских прав.
Экономика
Россиян ожидает беспредельное повышение тарифов ЖКХ
В 2020 г. самое большое повышение платы за "коммуналку" ожидается в Чечне – на 6,5%, передает издание Bankiros.ru.
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Власти Самарской области убедили частные клиники отказаться от абортов
Минздрав Самарской области провел переговоры с частными клиниками на тему процедуры прерывания беременности.
Происшествия
Рэперша Hofmannita напала на полицейского в аэропорту Петербурга
Рэперша и актриса Анна Михеева, выступающая под псевдонимом Hofmannita, напала на полицейского в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак удивилась роскошной жизни Валерии Гай Германики
В рамках своего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» Ксения Собчак взяла интервью у популярного режиссёра Валерии Гай Германики.
Политика
В Госдуме оценили требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT подготовку Администрацией морских портов Украины (АМПУ) требования к российскому правительству о компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Здоровье
Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников
Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Общество
В России согласована схема продажи красивых госномеров
Общество
Госорганы перестанут принимать граждан к 2024 году
Федеральные и региональные органы власти прекратят прием россиян к 2024 году, эти полномочия будут возложены на Многофункциональные центры (МФЦ).
Авто
Audi показала новый e-tron Sportback
Компания Audi представила накануне открытия международного автосалона в Лос-Анджелесе новый электрический купе-кроссовер e-tron Sportback.
Футбол
Президент ФК «Ростов» рассказал о ситуации в клубе
Ранее Карапин рассказал, что у клуба серьезные финансовые проблемы, и футболисты длительное время не получают зарплату.
Армия и оружие
В Польше назвали два сценария войны между США и Россией
Польское издание Myśl Polska в своём материале представило два сценария возможного вооруженного конфликта США и России.
Гаджеты
Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон
График выхода и список всех смартфонов, которые получат новейшую оболочку Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.
Футбол
Болельщики оскорбили Дзюбу на матче против Сан-Марино
К сожалению, матч в Серравалле запомнился не разгромом аутсайдера (5:0) и успешным завершением подопечными Станислава Черчесова кампании по выходу на Евро-2020, а оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы.
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Экономика
«Ростелеком» и ВТБ вложат миллиард рублей в платформу больших данных
Инвестиции в платформу со стороны обеих компаний оцениваются в 1 млрд руб. Совместное предприятие "Ростелекома" и ВТБ будет разрабатывать системы обмена, анализа и визуализации больших данных, в том числе с применением технологии искусственного интеллекта, говорится в сообщении компаний.
Происшествия
На Урале силовики задержали девушку, заманив ее на фотосессию
В Екатеринбурге сотрудники ФСИН задержали девушку, находившуюся в розыске, пригласив ее на фотосессию.
Происшествия
Посадившие самолет А321 на поле пилоты получат звезды Героев в Кремле
Пилоты авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, посадившие в августе самолет A321 на кукурузное поле в Подмосковье, будут награждены в Кремле звездами Героев России.