Экономика
РИА НовостиОрешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета
Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
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Экономика
Силуанов и Орешкин поспорили о минусах низкой инфляции
Реальные доходы растут На самом деле низкая инфляция "дает больше реальных доходов не только населению, но и предприятиям", возразил Силуанов.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал тему строительства высокоскоростных магистралей в стране.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais заявил, что альянсу необходимо стремиться улучшить отношения с Россией, а размещение вооружения в Европе необходимо, чтобы не произошло «повторения Крыма».