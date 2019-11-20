Экономика

РИА НовостиРИА НовостиОрешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
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Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

РИА Новости06:30

Как потратить триллион: Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым

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Ведомости03:46

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Rambler News Service04:12

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