Экономика

РИА НовостиРИА НовостиОрешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
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Максим Орешкин
Можно еще раз бюджетные процедуры поменять, и этого триллиона просто видно не будет. Переход с авансовых платежей на оплату по факту приводит к тому, что график расходования сдвигается вправо на несколько месяцев.
— Максим Орешкин, российский политикРБК 03:49
с чего всё началось

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Правительство стало жестче подходить к тратам федерального бюджета: если раньше было разрешено авансирование проектов, «выпулил деньги в капитал и забыл про них», то сейчас Казначейство отслеживает каждый рубль, и «просто так получить бюджетный рубль невозможно», парировал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.
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