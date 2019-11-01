Экономика
РИА НовостиОрешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета
Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
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Можно еще раз бюджетные процедуры поменять, и этого триллиона просто видно не будет. Переход с авансовых платежей на оплату по факту приводит к тому, что график расходования сдвигается вправо на несколько месяцев.
— Максим Орешкин, российский политикРБК вчера в 03:49
с чего всё началось
Правительство стало жестче подходить к тратам федерального бюджета: если раньше было разрешено авансирование проектов, «выпулил деньги в капитал и забыл про них», то сейчас Казначейство отслеживает каждый рубль, и «просто так получить бюджетный рубль невозможно», парировал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.РБКвчера в 03:49
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