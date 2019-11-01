Экономика
Секрет фирмыКудрин обвинил правительство в провале на триллион
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин на инвестиционном форуме ВТБ Капитала обвинил правительство в нерациональных тратах. По его словам, к концу года окажутся не исполненными ассигнования на 1 трлн рублей. Вина за это лежит на государстве, а не на стороне Центробанка.
Читать в источнике
Оценить87
Можно еще раз бюджетные процедуры поменять, и этого триллиона просто видно не будет. Переход с авансовых платежей на оплату по факту приводит к тому, что график расходования сдвигается вправо на несколько месяцев.
— Максим Орешкин, российский политикРБК вчера в 03:49
с чего всё началось
Правительство стало жестче подходить к тратам федерального бюджета: если раньше было разрешено авансирование проектов, «выпулил деньги в капитал и забыл про них», то сейчас Казначейство отслеживает каждый рубль, и «просто так получить бюджетный рубль невозможно», парировал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.РБКвчера в 03:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 04:41, Ашберн
Политика
ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии
Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
"WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру", — написал он в Telegram-канале.
Общество
По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела
Два новых уголовных дела возбудили Следственные органы Следственного комитета РФ по Амурской области по факту хищений при строительстве космодрома Восточный.
Происшествия
В Москве недовольный пробками мужчина открыл стрельбу по таксистам
Полиция столицы проводит проверку по факту стрельбы по таксистам в центре города, задержан подозреваемый, сообщает в четверг пресс-служба полиции центрального округа ГУМВД.
Политика
Малайзия рассчитывает, что все улики по делу MH17 будут обнародованы
Малайзия рассчитывает, что все улики по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году будут обнародованы.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Общество
Генератор паролей Сбербанка призвал к расправе над евреями
Компьютеры Сбербанка России сгенерировали для клиента пароль экстремистского содержания.
Политика
Железняк: угрозы санкций США не сорвут «Северный поток-2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток — 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год, заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.
Хоккей
«Рейнджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона", в котором его команда победила 4:1. На счету Панарина две заброшенных шайбы, а лидер "Кэпиталз" Александр Овечкин завершил встречу без набранных очков.
Происшествия
В Петербурге мужчина получил ножевое ранение на станции метро
Петербургская полиция разбирается в обстоятельствах конфликта на станции метро "Площадь Восстания", в результате которого один мужчина задержан, а второй госпитализирован с ножевым ранением.
Экономика
«Газпром» продаст 3,59% акций на Московской бирже
Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг).
Политика
Фонд борьбы с коррупцией подал иск к Владимиру Путину
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и 14 сотрудников организации подали в Тверской суд Москвы иск к президенту РФ Владимиру Путину.
Политика
Видео с российским шпионом в Сербии опубликовали с 50-й попытки
В сети появилось видео встречи предполагаемого российского шпиона с сербским агентом.
Футбол
Российский футболист без вести пропал в Турции
Общество
МВД создаст подразделения по борьбе с наркотиками в интернете
К 10 января 2020 года Министерство внутренних дел России создаст подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете, передает ТАСС.
Общество
Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль
На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
Политика
Зеленский призвал найти и наказать убийц участников «майдана»
Виновные в «деле майдана» должны быть найдены и понести наказание, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств «в честь» годовщины начала госпереворота на Украине, сообщил 21 ноября телеканал 112.ua.
Общество
Задержанного в Австрии бывшего чиновника Минкульта выдадут России
В сентябре 2019 года сообщалось, что ряд чиновников Минкульта подозревают в отмывании более 800 миллионов рублей, одним из фигурантов дела стал Борис Мазо, занимавший пост директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики.
Транспорт
Путин лично откроет новую платную трассу М-11 Москва — Петербург
Непосредственное участие в открытии платной трассы М-11 Москва — Петербург примет президент России Владимир Путин, заявил 21 ноября специальный представитель главы государства по природной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов, сообщает РИА Новости.
Футбол
Алаев назвал оскорблявших Дзюбу «кучкой псевдоболельщиков»
Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
Политика
В Совфеде оценили планы Украины вернуть «пропавшую» технику с кораблей
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT намерение украинского лидера Владимира Зеленского обратиться к Москве с просьбой вернуть недостающую технику с возвращённых Россией трёх кораблей.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
Экономика
Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию
В систему добровольных пенсионных накоплений, гарантированный пенсионный план (ГПП), россияне должны принести почти 1 трлн руб. в первый год запуска, сообщил РБК со ссылкой на предложенный Минэкономики проект плана работы правкомиссии по экономическому развитию, в котором прописан такой целевой показатель.
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Общество
На бывшего главу МЧС Севастополя завели уголовное дело
Как сообщили в следственном комитете, экс-начальник ГУ МЧС по Севастополю стал фигурантом уголовного дела.