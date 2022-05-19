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Орешкин: инфляция в России не превысит 15%, ВВП потеряет менее 5%

Помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что инфляция в России в этом году не превысит 15%.
Коммерсантъ
По словам помощника президента РФ, инфляция в стране идет вниз, цены на многие товары снижаются.
Центральная Служба Новостей
Данная оценка ниже прогнозных значений Минэкономразвития (17,5%) и Центробанка (18-23%) и значительно ниже, чем прогнозы ряда экономистов.
Московский Комсомолец
Федеральная служба государственной статистики подсчитала, что недельная инфляция к 13 мая замедлилась до 0,05%.
ФАН

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