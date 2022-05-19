КоммерсантъОрешкин: инфляция в России не превысит 15%, ВВП потеряет менее 5%Помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что инфляция в России в этом году не превысит 15%.КоммерсантъПо словам помощника президента РФ, инфляция в стране идет вниз, цены на многие товары снижаются.Центральная Служба НовостейДанная оценка ниже прогнозных значений Минэкономразвития (17,5%) и Центробанка (18-23%) и значительно ниже, чем прогнозы ряда экономистов.Московский КомсомолецФедеральная служба государственной статистики подсчитала, что недельная инфляция к 13 мая замедлилась до 0,05%.ФАНЧитать далееСвернутьМой БрянскМой БрянскЦентральная Служба НовостейМоя Москва.онлайнГазета.RuRT на русскомПрофильFrank MediaТелеканал 360°RZN.infoФАННовые ИзвестияDaily StormЦарьградПодробнее о событииОрешкин выразил уверенность, что инфляция в России по итогам 2022 года не превысит 15%RT на русском06:18Максим Орешкин прогнозирует инфляцию не выше 15% по итогам года в РоссииГоворит Москва06:17Орешкин заявил, что инфляция будет только 15%Московский Комсомолец06:09Орешкин ждет скорого выхода цен в РФ на «устойчивый дефляционный тренд»Интерфакс06:02Орешкин: в ближайшие недели Россия выйдет на устойчивый дефляционный трендРИА Новости05:52Орешкин ждет выхода инфляции на дефляционный тренд в ближайшие неделиFinam.Ru05:23Орешкин: инфляция в России не превысит 15%, ВВП потеряет менее 5%Коммерсантъ06:15Показать ещёОценить117Поделиться