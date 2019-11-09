Общество

КоммерсантъКоммерсантъОрешкин: искусственный интеллект увеличит в России число рабочих мест

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин. По его мнению, ИИ для России — «благо и возможность двигаться вперед».
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Орешкин назвал искусственный интеллект благом для России, которое создаст рабочие места

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) является благом для России, которое приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест. Такое мнение в субботу выразил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на форуме Artificial Intelligence Journey (AI Journey).
ТАСС03:46

Подробнее о событии

Орешкин заявил, что ИИ вряд ли заменит человека в ближайшие десятилетия

РИА Новости07:14

Орешкин заявил о росте рабочих мест при помощи искусственного интеллекта

РБК06:47

Орешкин: искусственный интеллект увеличит в России число рабочих мест

Коммерсантъ04:31

Орешкин рассказал о сокращении рабочих мест из-за внедрения искусственного интеллекта

Газета.Ru04:54

Орешкин: через несколько лет ИИ качественно изменит жизнь россиян

Вести.Ru04:10

Орешкин призвал россиян не бояться безработицы из-за технологий искусственного интеллекта

Rambler News Service04:49

Орешкин назвал искусственный интеллект благом для России, которое создаст рабочие места

ТАСС03:46
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 09:08, Вашингтон
Происшествия

Преподавателя СПбГУ задержали по подозрению в убийстве

Ведомости 07:40
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Политика

Международный суд ООН рассмотрит иск Украины против России

Международный суд ООН в Гааге одобрил рассмотрение иска Украины против России о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и конвенции о борьбе с финансированием терроризма, сообщает газета «Европейская правда».
Rambler News Service вчера в 11:20
Футбол

«Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ

REGNUM 08:16
Общество

«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ

В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
РИА Новости вчера в 07:44
Общество

Росстат назвал регион, где мужчин больше, чем женщин

Среди регионов, где число мужчин практически равняется числу женщин, оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (49,57 процента), Камчатский край (49,57 процента), Чечня (49,06 процента) и Ханты-Мансийский автономный округ с 49 процентами.
РИА Новости 01:29
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства

РИА Новости 07:31
Происшествия

В Австрии экс-чиновника Минкультуры России Мазо отпустили под залог

Земельный суд Вены по уголовным делам принял решение освободить бывшего директора департамента Минкультуры России Бориса Мазо, задержанного в Австрии по запросу Испании, под залог € 25 тыс. Об этом сообщила судья Кристина Зальцборн.
RT на русском вчера в 09:22
Политика

Горбачев заявил, что не сожалеет о перестройке

Бывший президент СССР Михаил Горбачев не сожалеет о перестройке и считает, что одной из ее важнейших составляющих было новое внешнеполитическое мышление.
ТАСС 03:01
Политика

Фарион раскритиковала бойцов ВСУ, говорящих на русском языке

Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского телеканала НТА раскритиковала военнослужащих, говорящих по-русски.
РИА Новости 03:34
Шоу-бизнес

Московская налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги

Управление федеральной налоговой службы по Москве хочет взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк долг в 24 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал Mash.
БИЗНЕС Online вчера в 02:15
Политика

Помпео обвинил Россию в агрессии к соседним странам

Майк Помпео в ходе конференции в Берлине, посвященной 30-летию падения Берлинской стены, заявил, что под "российской агрессией" находятся ближайшие ей страны.
Деловое.ТВ вчера в 09:09
Политика

Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в убийстве девушки-подростка

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве девушки-подростка, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
РИА Новости 08:38
Политика

"Чей Крым?" Украинец пристал к пассажирам из России на борту самолета

Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
РИА Новости 07:44
Происшествия

Глава района погиб при тушении пожара в Смоленской области

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, когда помогал тушить загоревшийся дом в своем муниципалитете.
Известия 02:53
Фигурное катание

Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае

Российская спортсменка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при по фигурному катанию в Китае среди женщин-одиночниц.
Газета.Ru 05:31
Происшествия

В Реутове локализовали пожар в мебельном цехе

Огонь в мебельном цехе в Реутове Московской области локализован на площади тысяча квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС РФ по Подмосковью.
РИА Новости 06:11
Политика

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на его официальном сайте.
Коммерсантъ 08:22
Здоровье

Врач рассказал, в каком случае на холоде может остановиться сердце

Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, чем опасно для организма переохлаждение, и при какой температуре возникает угроза для жизни человека.
РИА Новости 08:17
Происшествия

Загорелся парламент Армении в Ереване

На территории комплекса зданий парламента Армении в Ереване вспыхнул пожар, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.
Газета.Ru 08:47
Общество

Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
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Политика

Жители ДНР и ЛНР хотят стать частью России

Согласно результатам опроса, проведенного Украинским институтом будущего, за вхождение ЛНР и ДНР в состав России высказались 50,9 процента донбассцев, плюс 13,4 процента также хотят объединения, но с особым статусом.
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Вышел трейлер «Человека-невидимки» с Элизабет Мосс

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Армия и оружие

Сирийские и турецкие военные вступили в бой на северо-востоке САР

Стычки между сирийскими и турецкими войсками на северо-востоке Сирии отмечаются периодически, несмотря на приостановку объявленной президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом операции "Источник мира".
Вести.Ru 07:01
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Бывший мэр Истры сбежал от следствия

Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Известия 04:16
Армия и оружие

Турция раскритиковала США за позицию по сирийской нефти

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал Соединенные Штаты за заявления о нефтяных месторождениях в Сирии.
Взгляд.ру 08:16
Общество

Instagram предупредил пользователей в США об отключении лайков

Соцсеть для обмена фотографиями и видео Instagram протестирует в США функцию, скрывающую количество лайков под постами, сообщает Wired.
РИА Новости 08:00
Киберспорт

В Steam начались предзаказы Death Stranding за 3499 рублей

Предзаказы Death Stranding стартовали в Steam.
ProstoProSport вчера в 12:47
Политика

В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова

Перевод слов Рамзана Кадырова с чеченского на русский о пользователях интернета был точным, сообщили РБК в Би-би-си.
РБК вчера в 10:48
Как работают Яндекс.Новости?
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