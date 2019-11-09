Общество
КоммерсантъОрешкин: искусственный интеллект увеличит в России число рабочих мест
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин. По его мнению, ИИ для России — «благо и возможность двигаться вперед».
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Мы видим, что те рабочие места, которые сейчас искусственный интеллект создает, это рабочие места, на которые сложно найти людей.
— Максим Орешкин, российский политикВести.Ru 04:10
с чего всё началось
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) является благом для России, которое приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест. Такое мнение в субботу выразил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на форуме Artificial Intelligence Journey (AI Journey).ТАСС03:46
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Орешкин призвал россиян не бояться безработицы из-за технологий искусственного интеллекта
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