Экономика
ИнтерфаксОрешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
В России, несмотря на принимаемые меры, сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе лекции в НИТУ "МИСиС" на тему изменений, происходящих в экономике России и мира.
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Политика
В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной
В МИД России прокомментировали решение Международного суда ООН отклонить предварительные возражения российской стороны и признание своей юрисдикции в разбирательстве между Киевом и Москвой.
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Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
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Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
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Жители ДНР и ЛНР хотят стать частью России
Согласно результатам опроса, проведенного Украинским институтом будущего, за вхождение ЛНР и ДНР в состав России высказались 50,9 процента донбассцев, плюс 13,4 процента также хотят объединения, но с особым статусом.
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Пушков высмеял Зеленского за слова об украинцах-изобретателях
Ранее, как писал News.ru, Зеленский на Киевском международном экономическом форуме заявил, что украинцы подарили человечеству первый вертолёт, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и множество других изобретений — от почтового индекса до технологии электрического трамвая.
Политика
Горбачев не связывает перестройку и распад СССР
В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.
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В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА
Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
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В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Хоккей
Сборная России по буллитам обыграла Швецию на Кубке Карьяла
Сборная России одержала победу над национальной командой Швеции во втором матче первого этапа Еврохоккейтура — Кубка Карьяла.
Футбол
«Ростов» и «Тамбов» огласили стартовые составы
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Наука
Электромобили грозят планете новым экологическим кризисом
Утилизация литий-ионных батарей не поспевает за темпами производства электромобилей, и большое количество отработавших ресурс аккумуляторов скапливается на свалках, нанося вред окружающей среде.
Футбол
«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на второе место в АПЛ
В настоящее время «Челси» вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе команды 26 очков после 12 туров.
Здоровье
Врач рассказал, в каком случае на холоде может остановиться сердце
Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, чем опасно для организма переохлаждение, и при какой температуре возникает угроза для жизни человека.
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
Транспорт
За день продано более 5000 билетов на поезда в Крым
Политика
Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о принадлежности Крыма
Украинский журналист Руслан Горовой на борту самолета встретил пассажиров из России и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
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Сергей Собянин поздравил Александру Пахмутову с 90-летием
Мэр Москвы Сергей Собянин 9 ноября поздравил композитора Александру Пахмутову с 90-летием.
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
Культура
Четвёртый сезон «Рика и Морти» получил новую заставку
Adult Swim на своём официальном YouTube-канале представил новую заставку четвёртого сезона анимационного сериала «Рик и Морти», в которой, помимо прочего, можно увидеть двухголового гуся.
Космос
Система наблюдения за космическим мусором поможет отследить кометы
Систему по наблюдению за космическим мусором в будущем модернизируют для контроля за астероидами и кометами, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным проектам и науке Александр Блошенко.
Шоу-бизнес
Настя Задорожная впервые выйдет замуж
Актриса Настя Задорожная впервые выйдет замуж.
Происшествия
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
Происшествия
Подозреваемого в убийстве 15-летней девушки арестовали в Екатеринбурге
В Екатеринбурге арестован студент колледжа, обвиняемый в убийстве 15-летней девушки.
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Глейхенгауз – о том, выступит ли Щербакова на турнирах до финала Гран-при: «Будет зависеть от того, поменяем ли мы что-нибудь в программах»
Политика
Бывший министр Украины предсказал скорый развал страны
Бывший глава минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.
Футбол
Спартак - Крылья Советов 9 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 16 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Статистика личных встреч Спартак - Крылья Советов 9 ноября 2019 Команды играли между собой в чемпионатах России по футболу 51 раз.