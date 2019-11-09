Экономика
ИнтерфаксОрешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
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с чего всё началось
В России, несмотря на принимаемые меры, сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе лекции в НИТУ "МИСиС" на тему изменений, происходящих в экономике России и мира.Интерфаксвчера в 08:23
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Происшествия
В Петербурге продолжили поиск останков предполагаемой жертвы Соколова
Водолазы в Санкт-Петербурге в воскресенье, 10 ноября, продолжили поиски в реке Мойке фрагментов тела предполагаемой жертвы доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова.
RT на русском 04:06
Спорт
МИД отреагировал на невыдачу виз США футболистам «Спартака»
Ранее о невыдаче виз российским футболистам сообщил владелец «Спартака» Леонид Федун.
РБК 06:49
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Политика
В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru вчера в 16:09
Происшествия
В Москве четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом
Автобус Мосгортранса столкнулся в воскресенье с маршрутным такси на юго-западе Москвы, пострадали четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 06:23
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском вчера в 13:26
Политика
Британия назвала девять российских бизнесменов «угрозой демократии»
Девять российских предпринимателей, которые перечисляли деньги Консервативной партии, указаны в секретном отчете комитета по разведке и безопасности (ISC), посвященном "угрозам для британской демократии".
Газета.Ru 06:08
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Единоборства
Российский боец Магомедшарипов победил Каттара на турнире UFC
Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве победил американца Келвина Кэттера.
Коммерсантъ вчера в 17:44
Политика
Путин предложил разработать правила общения человека с ИИ
Президент РФ Владимир Путин предложил разработать свод этических правил взаимодействия человека с искусственным интеллектом.
Вести.Ru вчера в 11:08
Политика
Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского
Ранее председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил УНН, что кандидатом на пост главы партии является первый заместитель руководителя фракции и бывший глава предвыборного штаба «Слуги» Александр Корниенко.
РБК 06:54
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Общество
Писатели выступили в поддержку преподавателя ВШЭ Гасана Гусейнова
Объединение «ПЭН-Москва» и ассоциация «Свободное слово» написали совместное заявление в поддержку филолога, преподавателя НИУ ВШЭ Гасана Гусейнова, которому ранее комиссия по этике вуза рекомендовала извиниться за пост в фейсбуке о русском языке.
Новая газета 06:51
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась редким семейным фото с мужем и дочерью
Папой ребенка стал муж телеведущей - хоккеист Игорь Макаров. Оба родителя души на чают в Маше и обожают проводить с ней время.
Летидор 03:11
Спорт
Украинская биатлонистка раскритиковала систему отбора в сборную России
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина рассказала о подготовке к новому сезону, объяснив на своем примере, в чем, на ее взгляд, заключается недостаток процедуры отбора спортсменов в сборную России.
РИА Новости 05:38
Общество
Российские магазины, в которых пройдет распродажа 11 ноября
iXBT.com вчера в 02:12
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Общество
Соловьев ответил Галкину на слова о цензуре на российском ТВ
Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова юмориста Максима Галкина о том, что на отечественном телевидении присутствует цензура.
РИА Новости 05:31
Хоккей
У Задорова диагностирован перелом челюсти
Защитник «Колорадо» Никита Задоров получил перелом челюсти в матче против «Нэшвилла» (9:4). Об этом сообщает шеф-редактор Denver Sports Эй Джей Хэфеле на своей странице в Twitter.
Sportbox.RU 08 ноября в 15:45
Политика
Зюганов обвинил Горбачева в разломе СССР
Правда заключается в том, что на самом деле не было никакой «перестройки», а первый и последний президент СССР Михаил Горбачев просто разломал страну.
Политика Сегодня вчера в 11:04
Футбол
Баста подарил ростовскому СКА новый автобус
Популярный российский музыкант и рэп-исполнитель Василий Вакуленко (известный под псевдонимом Баста), недавно ставший владельцем футбольной команды СКА-Ростов, купил и подарил своей команде новый автобус.
Sport24.ru 06:19
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Общество
Минюст предложил регулировать звонки от роботов-коллекторов
Звонки от роботов-коллекторов могут приравнять к взаимодействию должников с людьми.
Коммерсантъ 04:28
Шоу-бизнес
Актриса Настя Задорожная выходит замуж
Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
МИР 24 вчера в 11:49
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 08 ноября в 10:59
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru 07 ноября в 11:01
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На Кубани произошло массовое отравление школьников
Российская газета 05:36
Футбол
Обухов: с Мелкадзе играется отлично, мы дополняем друг друга
С Мелкадзе играется отлично, мы выступали с ним в «Спартаке-2», у нас схожее понимание игры.
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