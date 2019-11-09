Экономика
ИнтерфаксОрешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
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с чего всё началось
В России, несмотря на принимаемые меры, сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе лекции в НИТУ "МИСиС" на тему изменений, происходящих в экономике России и мира.Интерфаксвчера в 08:23
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Армия и оружие
Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера
RT на русском вчера в 22:45
Политика
Девять российских бизнесменов попали в британский доклад об угрозе России
Секретный доклад о незаконном вмешательстве России в политику Великобритании упоминает девять российских бизнесменов, спонсирующих Консервативную партию страны.
Lenta.ru 04:41
Политика
Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Общество
В Пскове археологи обнаружили подпольное «казино» XVII века
Как сообщает пресс-служба Археологического центра Псковской области, на Мстиславском раскопе специалисты в слоях семнадцатого века нашли доказательства того, что древние псковичи незаконно играли в азартные игры.
Невские Новости 07 ноября в 06:41
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Происшествия
При сходе лавины в Хакасии погиб мужчина
В Хакасии обнаружено тело мужчины, попавшего под сошедшую лавину. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 05:03
Экономика
Курить придется меньше. На что будет жить Украина в 2020 году
На этой неделе украинское правительство представило проект бюджета на 2020 год.
РИА Новости 00:00
Единоборства
Боец UFC Нганну вызвал на поединок Волкова
Французский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну вызвал на бой россиянина Александра Волкова после его победы над американцем Грегом Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
RT на русском 04:09
Транспорт
Начались продажи билетов на поезд в Крым
Начались продажи билетов на поезда до Крыма.
УтроNews 08 ноября в 01:41
Шоу-бизнес
Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
Состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк улучшилось.
РБК вчера в 20:02
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Примеры
RT на русском вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене
Вокруг персоны Кристины Асмус до сих пор не утихает шумиха. Актриса обнажилась и снялась в откровенной сцене в новом фильме «Текст».
Пятый канал 08 ноября в 22:46
Хоккей
Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова
В финальном матче Мирового кубка вызова юниорская сборная России по хоккею со счетом 6:2 переиграла США и второй год подряд победила в этом турнире.
Российская газета 01:25
Политика
Путин обошел Зеленского в украинском рейтинге доверия жителей Донбасса
Недавний опрос берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) показал, что 54,5% жителей ДНР и ЛНР видят эти территории частью Украины, за вхождение в состав России выступили только 18,3% респондентов.
РБК 05:30
Общество
Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47
Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
РИА Новости 01:18
Спорт
«Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.
РБК 03:51
Происшествия
Доцент СПбГУ Олег Соколов лишён членства в совете института в Лионе
Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, который подозревается в убийстве своей бывшей студентки, лишён членства в научном совете Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.
RT на русском вчера в 14:44
Футбол
«Арсенал» и «Зенит» определились с составами на матч чемпионата России
Тульский "Арсенал" и петербургский "Зенит" определились со стартовыми составами на матч 16-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 05:14
Общество
Минюст предложил регулировать звонки от роботов-коллекторов
Звонки от роботов-коллекторов могут приравнять к взаимодействию должников с людьми.
Коммерсантъ 04:28
Шоу-бизнес
«Совсем другая»: Ани Лорак поддержала тренд на удлиненную челку
На свежем фото певица предстала с трендовой удлиненной челкой, которую также недавно сделала Александра Савельева.
Телепрограмма вчера в 09:20
Происшествия
Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице
РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.
РБК 01:00
Политика
Партия «Слуга народа» планирует избрать нового председателя 10 ноября
Съезд партии "Слуга народа" пройдёт в Киеве 10 ноября.
Life.ru вчера в 18:19
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Происшествия
СК проводит проверку после смертельного ДТП в Красноярском крае
REGNUM вчера в 23:52
Кино
На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов
Росбалт вчера в 00:00