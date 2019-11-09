Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксОрешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
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с чего всё началось

Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

В России, несмотря на принимаемые меры, сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе лекции в НИТУ "МИСиС" на тему изменений, происходящих в экономике России и мира.
Интерфаксвчера в 08:23

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Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

Интерфаксвчера в 08:23

Глава минэкономразвития признал высокий уровень неравенства в России

БИЗНЕС Onlineвчера в 10:37

В правительстве признали высокий уровень неравенства в России

URA.Ruвчера в 10:12

Министр Орешкин заявил о высоком уровне неравенства в России

Московский Комсомолецвчера в 09:31

Орешкин признал высокий уровень неравенства в России

Аргументы и Фактывчера в 13:26

Орешкин назвал причину, сдерживающую экономический рост

Российская газетавчера в 07:23

Глава Минэкономразвития раскритиковал российский вариант НДФЛ

News.ruвчера в 06:38
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Политика

Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Общество

Галкин рассказал о цензуре на телевидении

Газета.Ru вчера в 16:57
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском вчера в 09:44
Общество

Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 08 ноября в 13:09
Гаджеты

Реальная автономность Xiaomi Mi Watch приятно удивляет

Как сообщают источники, медиадиректор Xiaomi в сети Weibo опубликовал скриншот, согласно которому его часы Mi Watch проработали уже 57 часов и сохранили при этом 10% заряда аккумулятора.
iXBT.com вчера в 12:18
Происшествия

Подозреваемый в убийстве историк СПбГУ оформил явку с повинной

Коммерсантъ вчера в 14:54
Происшествия

Раскрыты обстоятельства смерти «Паши Фейсконтроля»

Причиной смерти 38-летнего самого известного клубного промоутера России Telegram-канал Mash назвал остановку сердца.
Lenta.ru 01:02
Единоборства

Волков победил Харди на турнире UFC в Москве

RT на русском вчера в 16:44
Политика

В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов

Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости вчера в 10:42
Футбол

«Индепендьенте дель Валье» выиграл Южноамериканский кубок

Эквадорский клуб "Индепендьенте дель Валье" обыграл аргентинский "Колон" в финале Южноамериканского кубка со счетом 3:1.
Sportbox.RU вчера в 23:30
Финансы

Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд руб.
Ведомости 08 ноября в 08:41
Политика

Министр культуры Украины назвал недоразумением указ Зеленского о СМИ

Украинское правительство не намерено регулировать стандарты создания новостей по предложению президента страны Владимира Зеленского, который подписал соответствующий указ.
РБК вчера в 19:44
Шоу-бизнес

Суд не стал разводить Лолиту с мужем

Суд учёл новые обстоятельства дела и не стал разводить певицу и её супруга.
Uznayvse.ru 08 ноября в 07:09
Политика

Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией

Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости вчера в 15:06
Общество

Роспотребнадзор сообщил об опасности губок для мытья посуды

Губки для мытья посуды могут содержать в 200 тыс. раз больше бактерий, чем сиденье унитаза.
РБК вчера в 01:22
Общество

Синоптик рассказал о переносе климатической зимы в Москве на месяц

Климатическая зима, которая должна была наступить в Москве в воскресенье, 10 ноября, откладывается до конца ноября.
RT на русском 01:00
Культура

Полина Гагарина покинула студию «Голоса» в слезах

Российская певица Полина Гагарина покинула студию шоу "Голос" в слезах. Видео выпуска было опубликовано в YouTube.
Газета.Ru вчера в 23:44
Армия и оружие

В Китае рассказали, что произойдет в случае атаки НАТО на Калининград

Сценарий развития событий в случае атаки НАТО на Калининград проработали военные эксперты из Китая, информация размещена 9 ноября на китайском портале Sohu.
Красная весна вчера в 17:58
Здоровье

Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые США предупреждают, что большинству пожилых людей категорически нельзя принимать ряд лекарств, а точнее 6. В этот список вошли: Антихолинергические антигистаминные препараты.
ToDay News Ufa 07 ноября в 06:01
Политика

Зюганов рассказал о сломанном Горбачевым «руле страны»

Зюганов заявил об отсутствии перестройки и обвинил Горбачова в "разламывании страны", а также "сломанном руле у страны, у огромного корабля".
Газета.Ru 00:05
Политика

Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире

Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова в фильме о развале СССР

"Передергиванием фактов" назвал глава "Роснано" Анатолий Чубайс публикацию рядом СМИ его высказываний из фильма "Гибель империи" о жизни в Советском Союзе и развале СССР.
Вести.Ru вчера в 07:54
Происшествия

Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице

РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.
РБК 01:00
Футбол

Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1

"Монако" одержал победу над "Дижоном" в матче 13-го тура чемпионата Франции.
Газета.Ru вчера в 15:52
Здоровье

Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В

Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, это позволит полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека, сообщила глава ведомства Анна Попова.
РИА Новости вчера в 23:28
Политика

Трамп назвал дату публикации стенограммы второго разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил, что расшифровка второго разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским будет опубликована Белым домом 12 ноября.
RT на русском вчера в 14:11
Транспорт

Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

РИА Новости 08 ноября в 09:41
Теннис

В Австралии прошла жеребьёвка финала Кубка Федерации

Жеребьёвка финала Кубка Федерации по теннису прошла в австралийском Перте. Об этом 8 ноября сообщается на сайте турнира.
REGNUM 08 ноября в 07:22
Кино

Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля

Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).
РБК вчера в 20:47
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 08 ноября в 12:19
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