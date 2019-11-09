Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксОрешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
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с чего всё началось

Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

В России, несмотря на принимаемые меры, сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе лекции в НИТУ "МИСиС" на тему изменений, происходящих в экономике России и мира.
Интерфакс08:23

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Орешкин: высокий уровень неравенства является проблемой для экономического развития России

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Глава Минэкономразвития раскритиковал российский вариант НДФЛ

News.ru06:38

В правительстве признали высокий уровень неравенства в России

URA.Ru10:12

Министр Орешкин заявил о высоком уровне неравенства в России

Московский Комсомолец09:31

Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

Интерфакс08:23

Орешкин назвал причину, сдерживающую экономический рост

Российская газета07:23

Глава минэкономразвития признал высокий уровень неравенства в России

БИЗНЕС Online10:37
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В ДТП погибла основатель Татарской лиги КВН

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В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
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Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
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Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
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