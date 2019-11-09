Экономика
ИнтерфаксОрешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
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с чего всё началось
В России, несмотря на принимаемые меры, сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе лекции в НИТУ "МИСиС" на тему изменений, происходящих в экономике России и мира.Интерфакс08:23
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Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что в Польше на пограничном пункте Дорогуск по запросу России задержан один из основателей «Движения сопротивления капитуляции» Игорь Мазур.
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Убийство девушки в квартире на улице Мойка в Санкт-Петербурге было совершено еще 7 ноября, сообщает издание 47News.
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Согласно результатам опроса, проведенного Украинским институтом будущего, за вхождение ЛНР и ДНР в состав России высказались 50,9 процента донбассцев, плюс 13,4 процента также хотят объединения, но с особым статусом.
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Россияне скупили билеты на первые поезда в Крым
Открылась продажа железнодорожных билетов в Крым. Первый поезд отправится в Севастополь 23 декабря из Санкт-Петербурга.
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В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
Хоккей
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Эксперт TSN Рэй Ферраро раскритиковал российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова за силовой приём против нападающего «Баффало Сэйбрз» Владимира Соботки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
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Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
Общество
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о завершении первого раунда вложений в отечественного разработчика и производителя хирургических роботов (AST).
Кино
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"Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
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Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.