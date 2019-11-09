Экономика
ИнтерфаксОрешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
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с чего всё началось
В России, несмотря на принимаемые меры, сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе лекции в НИТУ "МИСиС" на тему изменений, происходящих в экономике России и мира.Интерфаксвчера в 08:23
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В распоряжении сайта "78" появилась видеозапись, на которой видно, как историк СПбГУ приходит к Мойке и избавляется от останков убитой им аспирантки.
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15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
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РФС рассмотрит слова Гончаренко в адрес судьи
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Матч «Шахтер» – «Динамо» прерывался из-за расизма со стороны фанатов
Матч чемпионата Украины по футболу между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" был приостановлен из-за проявлений расизма со стороны фанатов столичного клуба, сообщается в официальном микроблоге "горняков" в Twitter.
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по уровню доверия
В пятерку аутсайдеров по уровню доверия губернаторам вошли Архангельская, Еврейская автономная, Иркутская области, Республика Коми и Красноярский край, рассказали источники РБК.
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В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода
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Разработчики Atomic Heart отменили бета-тестирование
Вокруг Atomic Heart продолжают сгущаться тучи.
Политика
Галкин заявил о цензуре на российском телевидении
Комик и телеведущий Максим Галкин заявил, что на российском телевидении есть цензура.
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Армия Боливии проведет операцию против незаконных вооруженных групп
"Военное командование распорядилось провести воздушную и наземную операции для нейтрализации вооруженных групп, которые действуют вне закона", - сказано в заявлении командования для прессы.
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Происшествия
Жителя Подмосковья осудили на пожизненный срок за поджог квартиры
Армия и оружие
На Украине отменят призыв в армию
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.
Общество
Роухани сообщил об обнаружении нового нефтяного месторождения в Иране
Президент Ирана Хасана Роухани заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юге страны с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей.
Политика
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Общество
Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
Происшествия
Сосед историка Соколова раскрыл детали убийства выпускницы СПбГУ
Сосед преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза, рассказал о мужчине.
Футбол
Локомотив — Краснодар 1:1
Московский "Локомотив" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Автоспорт
«Судейский беспредел» вынудит Квята стать новым Аленом Простом
Следовательно, Дане, вероятнее всего, реально поможет смена стиля вождения в сторону Алена Проста.
Экономика
Минск рассчитывает до конца года согласовать со Всемирным банком дорожную карту реформ
Белоруссия надеется до конца текущего года окончательно согласовать с Всемирным банком дорожную карту повышения эффективности экономики.
Кино
Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).
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Украинский пассажирский самолет загорелся при посадке в Египте
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Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией
Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Политика
Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
Происшествия
На Украине застрелили адвоката по делу Вороненкова
В Украине застрелен адвокат одного из подозреваемых в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, по данным УНН, мужчина найден мёртвым в лесу на Житомирщине.
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Происшествия
В результате ДТП в Курской области пострадали восемь человек
В результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Курской области один человек погиб и ещё восемь пострадали.
Хоккей
Сборная России заняла третье место на Кубке Карьяла
В Хельсинки действующие чемпионы мира обыграли Швецию со счётом 2:1. Сборная России закончила финский этап Евротура на третьем месте, набрав всего два очка.