Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксОрешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
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с чего всё началось

Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

В России, несмотря на принимаемые меры, сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе лекции в НИТУ "МИСиС" на тему изменений, происходящих в экономике России и мира.
Интерфаксвчера в 08:23

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Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

Интерфаксвчера в 08:23

Глава минэкономразвития признал высокий уровень неравенства в России

БИЗНЕС Onlineвчера в 10:37

В правительстве признали высокий уровень неравенства в России

URA.Ruвчера в 10:12

Министр Орешкин заявил о высоком уровне неравенства в России

Московский Комсомолецвчера в 09:31

Орешкин признал высокий уровень неравенства в России

Аргументы и Фактывчера в 13:26

Орешкин назвал причину, сдерживающую экономический рост

Российская газетавчера в 07:23

Глава Минэкономразвития раскритиковал российский вариант НДФЛ

News.ruвчера в 06:38
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Происшествия

Появилось видео с Соколовым, бросающим в Мойку части тела студентки

В распоряжении сайта "78" появилась видеозапись, на которой видно, как историк СПбГУ приходит к Мойке и избавляется от останков убитой им аспирантки.
Московский Комсомолец 14:45
Фигурное катание

Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае

15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
ProstoProSport вчера в 08:07
Футбол

РФС рассмотрит слова Гончаренко в адрес судьи

Газета.Ru 15:00
Футбол

Матч «Шахтер» – «Динамо» прерывался из-за расизма со стороны фанатов

Матч чемпионата Украины по футболу между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" был приостановлен из-за проявлений расизма со стороны фанатов столичного клуба, сообщается в официальном микроблоге "горняков" в Twitter.
РИА Новости 11:59
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по уровню доверия

В пятерку аутсайдеров по уровню доверия губернаторам вошли Архангельская, Еврейская автономная, Иркутская области, Республика Коми и Красноярский край, рассказали источники РБК.
Коммерсантъ 13:44
Армия и оружие

В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода

РИА Новости 08 ноября в 23:51
Игры

Разработчики Atomic Heart отменили бета-тестирование

Вокруг Atomic Heart продолжают сгущаться тучи.
Игромания.ру 09:57
Политика

Галкин заявил о цензуре на российском телевидении

Комик и телеведущий Максим Галкин заявил, что на российском телевидении есть цензура.
Lenta.ru вчера в 16:36
Армия и оружие

Армия Боливии проведет операцию против незаконных вооруженных групп

"Военное командование распорядилось провести воздушную и наземную операции для нейтрализации вооруженных групп, которые действуют вне закона", - сказано в заявлении командования для прессы.
Российская газета 14:48
Политика

Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Происшествия

Жителя Подмосковья осудили на пожизненный срок за поджог квартиры

РИА Новости 08 ноября в 08:34
Армия и оружие

На Украине отменят призыв в армию

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.
Газета.Ru 14:38
Общество

Роухани сообщил об обнаружении нового нефтяного месторождения в Иране

Президент Ирана Хасана Роухани заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юге страны с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей.
Газета.Ru 03:42
Политика

В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском 12:13
Политика

Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Общество

Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
ТАСС 09:35
Происшествия

Сосед историка Соколова раскрыл детали убийства выпускницы СПбГУ

Сосед преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в убийстве выпускницы вуза, рассказал о мужчине.
Взгляд.ру 13:42
Футбол

Локомотив — Краснодар 1:1

Московский "Локомотив" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:00
Автоспорт

«Судейский беспредел» вынудит Квята стать новым Аленом Простом

Следовательно, Дане, вероятнее всего, реально поможет смена стиля вождения в сторону Алена Проста.
Версия.Инфо 10:04
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

Газета.Ru 13:25
Экономика

Минск рассчитывает до конца года согласовать со Всемирным банком дорожную карту реформ

Белоруссия надеется до конца текущего года окончательно согласовать с Всемирным банком дорожную карту повышения эффективности экономики.
ТАСС 14:44
Кино

Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля

Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).
РБК вчера в 20:47
Происшествия

Украинский пассажирский самолет загорелся при посадке в Египте

REGNUM вчера в 22:30
Политика

Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией

Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.
РИА Новости 10:08
Политика

The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии

Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Политика

Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
РБК 14:04
Происшествия

На Украине застрелили адвоката по делу Вороненкова

В Украине застрелен адвокат одного из подозреваемых в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, по данным УНН, мужчина найден мёртвым в лесу на Житомирщине.
Новостной фронт 14:35
Общество

Леонида Якубовича прооперировали в Москве

В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Происшествия

В результате ДТП в Курской области пострадали восемь человек

В результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Курской области один человек погиб и ещё восемь пострадали.
RT на русском 11:56
Хоккей

Сборная России заняла третье место на Кубке Карьяла

В Хельсинки действующие чемпионы мира обыграли Швецию со счётом 2:1. Сборная России закончила финский этап Евротура на третьем месте, набрав всего два очка.
Чемпионат 13:03
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