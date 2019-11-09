Экономика
ИнтерфаксОрешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
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с чего всё началось
В России, несмотря на принимаемые меры, сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе лекции в НИТУ "МИСиС" на тему изменений, происходящих в экономике России и мира.Интерфаксвчера в 08:23
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Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В
Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, что позволит вылечить болезнь без воздействия на геном человека.
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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получил вызов в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Бельгии (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле), информирует пресс-служба национальной команды.
Спорт-Экспресс 10:05
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
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Фигурное катание
Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае
15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
ProstoProSport вчера в 08:07
Финансы
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Стоимость текущих счетов составляла 1,1% годовых, в результате средняя стоимость всех клиентских средств Сбербанка составила 3,9%. В октябре Сбербанк заработал 74,1 млрд руб. чистой прибыли против 72,8 млрд годом ранее.
Ведомости 08 ноября в 08:41
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Здоровье
Первые симптомы проблем с щитовидной железой у женщин назвали врачи
Как сообщает ToDay News Ufa, симптомы проблем со щитовидной железой легко спутать проявление стресса, усталости или нездорового образа жизни.
ToDay News Ufa 08:01
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Жена Никиты Преснякова сообщила о скором пополнении в семье
Одним из пунктов было то, что в семье Алены и Никиты скоро произойдет пополнение.
Bimru.ru 05:17
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Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Коммерсантъ 10:27
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
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Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело 07 ноября в 19:12
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Новый Mac Pro случайно появился на фото в Instagram
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Легендарная Jawa готовит юбилейную новинку
Напомним, год назад возрожденный бренд дебютировал сразу с двумя моделями в классическом стиле: Jawa и Forty Two.
Quto.ru 07 ноября в 09:32
Киберспорт
На церемонии открытия Worlds 2019 представили фантастический кейс от Louis Vuitton
Прошла церемония открытия 2019 World Championship по League of Legends.
CyberSport.ru 07:45
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08 ноября в 14:08
Происшествия
Подозреваемый в убийстве россиянин найден мертвым в Австралии
Владимир Кондаков, подозреваемый в убийстве своего начальника, застройщика Альберта Метледжа, найден мертвым в Сиднее.
Газета.Ru 11:15
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Авто
Конкурент BMW X5 от Genesis показал салон без камуфляжа
По прогнозам экспертов, после выхода на американский авторынок модель составит конкуренцию знаменитому Maybach от Mercedes.
CarsWeek.ru 00:40
Политика
Трамп хочет посетить парад Победы в Москве
Президент России Владимир Путин во время встречи в японской Осаке на саммите "большой двадцатки" направил приглашение американскому лидеру Дональду Трампу в Москву на торжества по случаю 75-летия Победы.
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Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что клуб планирует отказаться от участие в товарищеском турнире в США из-за проблем с получением американских виз.
Газета.Ru 03:23
Теннис
Джокович обыграл Берреттини на старте Итогового турнира ATP
Sportbox.RU 10:21
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Задержанного в Польше националиста Мазура передали на поруки консулу
Украинский националист Игорь Мазур передан на поруки консулу Украины в польском Люблине.
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Происшествия
Бывший мэр Истры сбежал от следствия
Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
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Трамп заявил, что не готов отменить пошлины на продукцию из КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что речи о полной отмене пошлин на китайскую продукцию, ввозимую в США, не идёт.
ПРАЙМ 08 ноября в 11:02
Футбол
ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение "Сочи" в матче 16-го тура чемпионата России.
РИА Новости 10:29
Общество
Депутат не увидел «напуганных солдат» в военной части Шамсутдинова
В воинской части Забайкалья, где, по предварительным данным, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев, нет «напуганных, забитых и изнеможенных солдат».
РБК 10:16
Хоккей
Финляндия — Швеция 2:1 (2-й период)
Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Газета.Ru 09:16
Шоу-бизнес
Андрей Разин заявил, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшается
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Сегодня заявление о состоянии Заворотнюк в своем микроблоге в Instagram сделал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.
Вокруг ТВ вчера в 18:59