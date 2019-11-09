Экономика
ИнтерфаксОрешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
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с чего всё началось
В России, несмотря на принимаемые меры, сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе лекции в НИТУ "МИСиС" на тему изменений, происходящих в экономике России и мира.Интерфаксвчера в 08:23
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Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.
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При сходе лавины в Хакасии погиб мужчина
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Футбол
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Газета.Ru 07:23
Происшествия
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В сети появилась петиция с призывом снять с должностей руководство СПбГУ после убийства аспирантки Анастасии Ещенко, в котором подозревается доцент вуза Олег Соколов.
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RT на русском вчера в 16:04
Общество
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал высказывание юмориста Максима Галкина о сложной политической ситуации в России и цензуре на отечественном телевидении.
REGNUM 08:39
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Латвийский эксперт оценил шансы НАТО захватить Калининград
Планы НАТО захватить Калининградскую область раскритиковал депутат латвийского Сейма и член парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Янис Адамсонс.
News.ru 00:43
Происшествия
Убивший аспирантку доцент лишен членства в совете института в Лионе
Доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова лишили членства в научном совете Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.
Московский Комсомолец вчера в 16:54
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Юниорская сборная России вышла в финал Мирового кубка вызова
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Спорт-Экспресс 08 ноября в 21:55
Спорт
В МИД отреагировали на отказ США выдать визы игрокам «Спартака»
МИД России прокомментировал проблемы с выдачей американских виз футболистам московского "Спартака".
Газета.Ru 06:49
Политика
Вице-спикер польского сейма выступила против передачи Мазура России
Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская выступила против экстрадиции в Россию задержанного в Польше украинского националиста Игоря Мазура.
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На Сатурне нашли новый тип штормов
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Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Красноярском погибли два человека
Погибли водитель и пассажир микроавтобуса. Всего в автобусе было 15 человек, следовали они из Красноярска в Кызыл.
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В 2016-м известный стилист Влад Лисовец превратил Настасью в блондинку. Тогда же он сделал актрисе модную стрижку.
WMJ.ru 07:03
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Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, терапевт из США назвал список из 6 лекарств, прием которых может закончиться смертью для пожилых людей: Минеральные масла для лечения запора.
HotMurom.ru 07 ноября в 13:11
Финансы
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
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В Салехарде десятилетний школьник умер на картодроме
В Салехарде десятилетний школьник умер во время тренировки на картодроме, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК.
РИА Новости 08:39
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«Вашингтон» победил «Вегас», Кузнецов признан первой звездой матча
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Общество
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Woman.ru 04:55
Происшествия
Летевший в Сочи самолет экстренно сел из-за курившей пассажирки
Самолет, совершающий рейс из Челябинска в Сочи, вынужденно сел в Самаре из-за пассажирки, которая курила в туалете электронные сигареты.
Газета.Ru 06:14
Общество
Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47
Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
РИА Новости 01:18
Происшествия
Более 50 детей госпитализированы с признаками отравления на Кубани
Более 50 детей на Кубани госпитализированы с признаками отравления, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.
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Культура
Новый «Беверли-Хиллз 90210» закроют после первого сезона
Культуромания 08 ноября в 13:52
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Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Происшествия
Очевидцы рассказали о гибели главы района в Смоленской области
Очевидцы раскрыли обстоятельства гибели главы Холм-Жирковского района Смоленской области Олега Макарова.
Известия вчера в 06:02