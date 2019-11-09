Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксОрешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Читать в источнике
Комментировать82
с чего всё началось

Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

В России, несмотря на принимаемые меры, сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе лекции в НИТУ "МИСиС" на тему изменений, происходящих в экономике России и мира.
Интерфаксвчера в 08:23

Подробнее о событии

Министр Орешкин заявил о высоком уровне неравенства в России

Московский Комсомолецвчера в 09:31

Глава минэкономразвития признал высокий уровень неравенства в России

БИЗНЕС Onlineвчера в 10:37

В правительстве признали высокий уровень неравенства в России

URA.Ruвчера в 10:12

Орешкин признал высокий уровень неравенства в России

Аргументы и Фактывчера в 13:26

Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

Интерфаксвчера в 08:23

Орешкин назвал причину, сдерживающую экономический рост

Российская газетавчера в 07:23

Глава Минэкономразвития раскритиковал российский вариант НДФЛ

News.ruвчера в 06:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 10:13, Ашберн
Происшествия

В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку

РИА Новости 03:02
Происшествия

Автобус загорелся на остановке в Барнауле

Автобус, следующий по маршруту № 2, загорелся на остановке «Клуб „Стойгаз“» в Барнауле Алтайского края. Видео очевидцы выложили в Instаgrаm.
Телеканал 360° 05:42
Общество

Леонида Якубовича прооперировали в Москве

В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Футбол

«Локомотив» и «Краснодар» определились с составами на матч РПЛ

Московский "Локомотив" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:00
Происшествия

Историка Соколова повезли из больницы на допрос по делу об убийстве

Доцента Санкт-Петербургского университета Олега Соколова, которого подозревают в убийстве своей ученицы, везут на допрос в СКР, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев.
Интерфакс 06:10
Футбол

Майкл Оуэн сделал прогноз на матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»

Евро-футбол.ру 02:56
Фигурное катание

Загитова рассказала о любимом японском блюде

В сети появился отрывок интервью Алины Загитовой для японского телевидения: фигуристка рассказала репортерам о том, какое блюдо является ее любимым и каковы ее мысли по поводу открытия японского ресторана в России.
Нева Спорт 07:21
Космос

НАСА завершает строительство ракеты для полета на Луну

Соединенные штаты приближаются к завершающей стадии космической программы, результатом которой обещается полет на Луну.
Аргументы недели 04:37
Политика

Спикер Рады ушел с поста главы партии «Слуга народа»

Новым главой партии "Слуга народа" стал Александр Корниенко, первый заместитель руководителя парламентской фракции политсилы, соответствующее решение было принято на съезде партии в воскресенье.
РИА Новости 06:38
Спорт

«Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.
РБК 03:51
Политика

Польша передала задержанного украинца Мазура на поруки консулу

Польские власти передали на поруки генеральному консулу Украины в Люблине задержанного по запросу России, одного из бывших лидеров запрещенной в России националистической организации УНА-УНСО Игоря Мазура.
РБК 09:35
Происшествия

На Кубани отравились более 50 школьников

В городе Кропоткине в Краснодарском крае отравились более 50 детей.
РБК 07:51
Общество

Познер оценил слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ

Газета.Ru 08:01
Политика

Телефоны британских парламентариев пытаются защитить от кибератак

Как пишет газета Daily Mirror, поводом для тревоги стал взлом некоторых телефонов.
Эхо Москвы 09:00
Происшествия

Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах её жизни

Pravda.Ru 07:57
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

Rusarminfo.ru вчера в 07:11
Футбол

Брестское «Динамо» в игре с «Ислочью» могло оформить чемпионство, но матч завершился вничью

КП - Беларусь 09:41
Единоборства

Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей

31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru вчера в 17:33
Шоу-бизнес

Майли Сайрус дала обет молчания после операции

По данным инсайдеров, операция была успешно проведена в начале ноября, и сейчас Майли уже дома, где ее поддерживает бойфренд Коди Симпсон.
ИА InterMedia 06:06
Транспорт

Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
РИА Новости 08 ноября в 09:41
Шоу-бизнес

Навка показала счастливую Заворотнюк на фото

На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.
Дни.ру 05:25
Хоккей

Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Газета.Ru 09:16
Футбол

Дзагоев попал в заявку ЦСКА на матч против «Сочи»

"Сочи" и московский ЦСКА объявили составы на матч 16-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 07:23
Футбол

Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Арсеналом»

Петербургский "Зенит" обыграл тульский "Арсенал" в матче 16-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 07:53
Политика

The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии

Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Происшествия

Россиянина, подозреваемого в убийстве, нашли мертвым в Австралии

Подозреваемый в убийстве россиянин Владимир Кондаков, по предварительным данным, найден мертвым в одном из парков Сиднея, сообщает в воскресенье австралийский телеканал Seven News.
Интерфакс 05:12
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Единоборства

Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл на турнире UFC

9 ноября двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов в рамках турнира UFC Fight Night 163 на ринге встретился с представителем Германии Давидом Заваде.
Лезги газет 00:47
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о намерении оставить в Сирии до 600 военнослужащих

Порядка 500—600 американских военнослужащих останутся в Сирии, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
RT на русском 09:55
Политика

Президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства

Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.
ТАСС 07:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное