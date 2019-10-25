Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксОрешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ

Снижение ключевой ставки ЦБ сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) является абсолютно правильным, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Орешкин вновь высказался насчёт снижения ключевой ставки

News.ru25 октября в 16:15

Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

Известия25 октября в 23:13

Орешкин назвал минимально возможную ключевую ставку ЦБ

Lenta.ru25 октября в 16:59

Снижение ставки ЦБ спровоцировало кардинальные прогнозы: ждать ли дешевых кредитов

Московский Комсомолецвчера в 10:18

Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%

ТАСС25 октября в 15:09

Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

РБК25 октября в 15:09

Орешкин прокомментировал снижение Центробанком ключевой ставки

РИА Новости25 октября в 10:23
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Общество

Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
Ведомости вчера в 20:15
Общество

В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, температура понизится сразу на 8 и более градусов.
Российская газета вчера в 22:23
Общество

Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании

«Общественное телевидение России» выполняет все обязательства перед «Останкино», представители телецентра не предупреждали, что какие-то работы не будут производиться, заявил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.
Ведомости вчера в 16:27
Экономика

ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре

После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Политика

МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

RT на русском вчера в 23:15
Общество

Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Происшествия

Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре

РБК вчера в 15:46
Транспорт

Названы тарифы на проезд по скоростной трассе М11 Москва – Петербург

Поездка по новой автостраде М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую в ноябре 2019 года планируется сдать в эксплуатацию, в среднем обойдётся автомобилистам от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.
REGNUM 01:20
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Футбол

Дубли Икарди и Мбаппе принесли победу «ПСЖ» в матче с «Марселем»

В матче 11-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на поле домашнего стадиона "Парк де Пренс" в Париже разгромил "Марсель", забив четыре безответных мяча – 4:0. У победителей встречи по два мяча забили аргентинец Мауро Икарди (10-я, 26-я минуты) и француз Килиан Мбаппе (32, 44).
Вести.Ru вчера в 18:33
Общество

В Барселоне проходит акция противников независимости Каталонии

Напомним, массовые акции протеста в Каталонии начались 14 октября после того, как Верховный суд испании вынес приговоры 12 политикам региона, связанным с проведением в 2017 году незаконного референдума о независимости.
Аргументы и Факты вчера в 12:47
Автоспорт

Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики

Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
РБК вчера в 17:18
Космос

Новый марсоход NASA впервые поставили на колёса

Специалисты Лаборатории реактивного движения (JPL) американского аэрокосмического агентства NASA провели стендовые испытания марсохода для миссии «Марс-2020», в ходе которых аппарат впервые установили на шестиколёсную платформу.
REGNUM вчера в 05:01
Политика

МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого

RT на русском 02:02
Армия и оружие

Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади

Президент США Доналд Трамп в своем заявлении подтвердил ликвидацию лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.
Газета.Ru вчера в 09:26
Общество

Россияне отказались от развлечений и стали копить на старость

Выяснилось, что, если раньше россияне тратили сохраненные деньги на развлечения, отдых или покупку материальных вещей, то в 2019 году жители страны все чаще стали задумываться о будущем.
Газета.Ru 01:42
Спорт

Россия заняла второе место на Всемирных военных играх в Китае

Взгляд.ру 00:52
Гаджеты

Xiaomi начала продавать Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп

Благодаря популярному инсайдеру, известному под под ником Мукул Шарма выяснилось, что смартфон Xiaomi Mi CC9 уже доступен для заказа.
Ferra 26 октября в 03:23
Общество

Власти Калифорнии объявили об эвакуации 180 тыс. человек из-за пожара

В американском штате Калифорния из-за пожаров решили эвакуировать 180 тыс. человек. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местного шерифа.
РБК вчера в 16:16
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями

В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Телепрограмма 00:34
Наука

Картофельное пюре оказалось лучшей едой для интенсивных тренировок

Удар56 вчера в 10:12
Общество

Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

Lenta.ru 25 октября в 07:02
Общество

На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову

Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС вчера в 09:34
Происшествия

В Казахстане пресекли попытку продать 240 кг уранового концентрата

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана пресекли попытку сбыта на территории Кызылординской области более 240 кг уранового концентрата.
RT на русском 01:20
Здоровье

Вызов ветеринара на дом в Москве станет дешевле

У московских ветеринаров есть больше десяти машин для оказания помощи на дому. Они оснащены всем необходимым диагностическим оборудованием.
Москва 24 01:30
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору тыквы

Экономика сегодня 01:00
Шоу-бизнес

Ксения Собчак пострадала из-за откровенных сцен на видео

Телевизионная ведущая и журналистка Ксения Собчак в личном "Инстаграм" рассказала о том, что ее канал на YouTube очень пострадал из-за одной из последних передач, которую она опубликовала.
Bimru.ru 00:20
Происшествия

Пропавший в Бердске школьник найден мертвым

Газета.Ru 01:13
Политика

Президент Аргентины признал поражение на выборах

Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего оппонента, оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.
РБК вчера в 22:45
Экономика

Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову

Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.
РБК вчера в 17:00
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