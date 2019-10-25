Экономика
ИнтерфаксОрешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ
Снижение ключевой ставки ЦБ сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) является абсолютно правильным, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Снижение ставки ЦБ спровоцировало кардинальные прогнозы: ждать ли дешевых кредитов
Московский Комсомолецвчера в 10:18
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Общество
Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
Общество
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, температура понизится сразу на 8 и более градусов.
Общество
Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании
«Общественное телевидение России» выполняет все обязательства перед «Останкино», представители телецентра не предупреждали, что какие-то работы не будут производиться, заявил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.
Экономика
ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре
После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Транспорт
Названы тарифы на проезд по скоростной трассе М11 Москва – Петербург
Поездка по новой автостраде М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую в ноябре 2019 года планируется сдать в эксплуатацию, в среднем обойдётся автомобилистам от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Футбол
Дубли Икарди и Мбаппе принесли победу «ПСЖ» в матче с «Марселем»
В матче 11-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на поле домашнего стадиона "Парк де Пренс" в Париже разгромил "Марсель", забив четыре безответных мяча – 4:0. У победителей встречи по два мяча забили аргентинец Мауро Икарди (10-я, 26-я минуты) и француз Килиан Мбаппе (32, 44).
Общество
В Барселоне проходит акция противников независимости Каталонии
Напомним, массовые акции протеста в Каталонии начались 14 октября после того, как Верховный суд испании вынес приговоры 12 политикам региона, связанным с проведением в 2017 году незаконного референдума о независимости.
Автоспорт
Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
Космос
Новый марсоход NASA впервые поставили на колёса
Специалисты Лаборатории реактивного движения (JPL) американского аэрокосмического агентства NASA провели стендовые испытания марсохода для миссии «Марс-2020», в ходе которых аппарат впервые установили на шестиколёсную платформу.
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
Армия и оружие
Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади
Президент США Доналд Трамп в своем заявлении подтвердил ликвидацию лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.
Общество
Россияне отказались от развлечений и стали копить на старость
Выяснилось, что, если раньше россияне тратили сохраненные деньги на развлечения, отдых или покупку материальных вещей, то в 2019 году жители страны все чаще стали задумываться о будущем.
Гаджеты
Xiaomi начала продавать Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп
Благодаря популярному инсайдеру, известному под под ником Мукул Шарма выяснилось, что смартфон Xiaomi Mi CC9 уже доступен для заказа.
Общество
Власти Калифорнии объявили об эвакуации 180 тыс. человек из-за пожара
В американском штате Калифорния из-за пожаров решили эвакуировать 180 тыс. человек. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местного шерифа.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Наука
Картофельное пюре оказалось лучшей едой для интенсивных тренировок
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Общество
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
Происшествия
В Казахстане пресекли попытку продать 240 кг уранового концентрата
Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана пресекли попытку сбыта на территории Кызылординской области более 240 кг уранового концентрата.
Здоровье
Вызов ветеринара на дом в Москве станет дешевле
У московских ветеринаров есть больше десяти машин для оказания помощи на дому. Они оснащены всем необходимым диагностическим оборудованием.
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору тыквы
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пострадала из-за откровенных сцен на видео
Телевизионная ведущая и журналистка Ксения Собчак в личном "Инстаграм" рассказала о том, что ее канал на YouTube очень пострадал из-за одной из последних передач, которую она опубликовала.
Происшествия
Пропавший в Бердске школьник найден мертвым
Политика
Президент Аргентины признал поражение на выборах
Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего оппонента, оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.
Экономика
Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову
Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.