Экономика
ИнтерфаксОрешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ
Снижение ключевой ставки ЦБ сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) является абсолютно правильным, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:01, Вашингтон
Армия и оружие
«Чтобы соответствовала конституции»: на Украине решили понизить планку призывного возраста
Начальник отделения комплектования Сухопутных войск ВСУ подполковник Николай Качаненко заявил о том, что планка призывного возраста будет приведена к «конституционному варианту».
Культура
Участника шоу «Голос» обвинили в неуважении к Сюткину
Участник вокального шоу «Голос» Даниил Королев, уходя со сцены, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина, чем вызвал недовольство пользователей сети.
Общество
Бутина сказала, что сразу сделает по возвращению в Россию
Осужденная в США и депортированная в Россию Мария Бутина рассказала, что сделает в первую очередь после возращения на родину.
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте акций «Южного потока»
"Нафтогаз" сообщил об аресте всех акций оператора "Турецкого потока" - компании South Stream Transport BV.
Происшествия
В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье
Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Политика
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров
Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций.
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Хоккей
Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла
Штаб национальной сборной России объявил состав на Кубок Карьяла, который пройдёт в Хельсинки с 7 по 10 ноября.
Единоборства
UFC и USADA не отстраняли Диаса от боя с Масвидалем
Отмечается, что в данный момент боец не отстранен от поединка с Хорхе Масвидалем на UFC 244.
Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Финансы
Сечин рассказал о шоках, способных спровоцировать мировую рецессию
Мировая экономика впервые в истории столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать глобальную рецессию, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев впервые рассказал о скандале с Наргиз
Наргиз, в свою очередь, заявила, что была «савраской, зарабатывающей бабло», который скачет по городам и весям в угоду продюсеру.
Общество
Американку отхлестали в России и взяли за это $85. Ей понравилось
Происшествия
Мумифицированное тело испанской женщины пролежало 15 лет в ванной
Мумифицированное тело пожилой женщины пролежало в ванной 15 лет, пока его не обнаружил пожарный.
Гаджеты
«Связной» начал менять домашние телефоны на смартфоны
В магазине по продаже техники «Связной» начали новую акцию – «Кладбище домашних телефонов».
Происшествия
В кафе в Улан-Удэ произошел взрыв бытового газа
Футбол
«Монако» обыграл «Нант» с передачей Головина
Автором единственного во встрече мяча стал тунисский форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер, который забил его на 22-й минуте с подачи российского полузащитника Александра Головина.
Шоу-бизнес
Решетова показала свой живот после родов
Ребенок уже начал помогать маме зарабатывать в соцсетях Новоиспеченная мама Анастасия Решетова поделилась с подписчиками личной страницы "Инстаграма" свежим видео, где продемонстрировала свой живот спустя шесть дней после родов.
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Армия и оружие
Из ЮАР отбыли два российских стратегических ракетоносца Ту-160
По сообщению информационного агентства ТАСС, утром субботы с базы ВВС ЮАР Waterkloof вылетели два российских стратегических ракетоносца Ту-160, которые завершили первый в истории визит сверхзвуковых машин данного класса на юг Африки.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Общество
На акцию протеста в столице Чили вышли около 1 млн человек
Около 1 млн чилийцев вышли в пятницу на акцию протеста в центре Сантьяго, чтобы выразить несогласие с политикой правительства и присутствием военных на улицах.
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Фигурное катание
Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
Транспорт
Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.