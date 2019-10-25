Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксОрешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ

Снижение ключевой ставки ЦБ сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) является абсолютно правильным, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Орешкин рассказал о пределе снижения ключевой ставки ЦБ РФ

РЕН ТВ00:27

Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

РБКвчера в 15:09

Орешкин назвал минимально возможную ключевую ставку ЦБ

Lenta.ruвчера в 16:59

Орешкин вновь высказался насчёт снижения ключевой ставки

News.ruвчера в 16:15

Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%

ТАССвчера в 15:09

Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

Известиявчера в 23:13

Орешкин прокомментировал снижение Центробанком ключевой ставки

РИА Новостивчера в 10:23
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Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусами в Алтайском крае

Газета.Ru 00:00
Армия и оружие

«Чтобы соответствовала конституции»: на Украине решили понизить планку призывного возраста

Начальник отделения комплектования Сухопутных войск ВСУ подполковник Николай Качаненко заявил о том, что планка призывного возраста будет приведена к «конституционному варианту».
Военное обозрение 01:44
Культура

Участника шоу «Голос» обвинили в неуважении к Сюткину

Участник вокального шоу «Голос» Даниил Королев, уходя со сцены, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина, чем вызвал недовольство пользователей сети.
Lenta.ru 01:39
Общество

Бутина сказала, что сразу сделает по возвращению в Россию

Осужденная в США и депортированная в Россию Мария Бутина рассказала, что сделает в первую очередь после возращения на родину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте акций «Южного потока»

"Нафтогаз" сообщил об аресте всех акций оператора "Турецкого потока" - компании South Stream Transport BV.
Газета.Ru вчера в 13:45
Происшествия

В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье

Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Вести.Ru вчера в 08:24
Политика

Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров

Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций.
Коммерсантъ вчера в 20:28
Политика

Украинский политолог поплатился за хамство

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru вчера в 15:33
Армия и оружие

Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru вчера в 08:18
Происшествия

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:38
Хоккей

Назван состав сборной России по хоккею на Кубок Карьяла

Штаб национальной сборной России объявил состав на Кубок Карьяла, который пройдёт в Хельсинки с 7 по 10 ноября.
News.ru вчера в 12:05
Единоборства

UFC и USADA не отстраняли Диаса от боя с Масвидалем

Отмечается, что в данный момент боец не отстранен от поединка с Хорхе Масвидалем на UFC 244.
Матч ТВ вчера в 07:33
Общество

«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru вчера в 11:40
Финансы

Сечин рассказал о шоках, способных спровоцировать мировую рецессию

Мировая экономика впервые в истории столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать глобальную рецессию, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
РИА Новости 24 октября в 06:46
Шоу-бизнес

Максим Фадеев впервые рассказал о скандале с Наргиз

Наргиз, в свою очередь, заявила, что была «савраской, зарабатывающей бабло», который скачет по городам и весям в угоду продюсеру.
Хорошие новости вчера в 04:40
Общество

Американку отхлестали в России и взяли за это $85. Ей понравилось

Телеканал 360° вчера в 22:00
Происшествия

Мумифицированное тело испанской женщины пролежало 15 лет в ванной

Мумифицированное тело пожилой женщины пролежало в ванной 15 лет, пока его не обнаружил пожарный.
VSE42.RU вчера в 23:53
Общество

Бросивший бутылку в Макгрегора высказался о причинах своего поступка

Газета.Ru 02:48
Гаджеты

«Связной» начал менять домашние телефоны на смартфоны

В магазине по продаже техники «Связной» начали новую акцию – «Кладбище домашних телефонов».
7 новостей 02:24
Происшествия

В кафе в Улан-Удэ произошел взрыв бытового газа

ТАСС вчера в 22:15
Футбол

«Монако» обыграл «Нант» с передачей Головина

Автором единственного во встрече мяча стал тунисский форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер, который забил его на 22-й минуте с подачи российского полузащитника Александра Головина.
REGNUM 00:24
Шоу-бизнес

Решетова показала свой живот после родов

Ребенок уже начал помогать маме зарабатывать в соцсетях Новоиспеченная мама Анастасия Решетова поделилась с подписчиками личной страницы "Инстаграма" свежим видео, где продемонстрировала свой живот спустя шесть дней после родов.
WomanHit.ru 23 октября в 04:00
Политика

В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия вчера в 00:05
Армия и оружие

Из ЮАР отбыли два российских стратегических ракетоносца Ту-160

По сообщению информационного агентства ТАСС, утром субботы с базы ВВС ЮАР Waterkloof вылетели два российских стратегических ракетоносца Ту-160, которые завершили первый в истории визит сверхзвуковых машин данного класса на юг Африки.
Военное дело вчера в 21:43
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество

На акцию протеста в столице Чили вышли около 1 млн человек

Около 1 млн чилийцев вышли в пятницу на акцию протеста в центре Сантьяго, чтобы выразить несогласие с политикой правительства и присутствием военных на улицах.
ТАСС вчера в 19:15
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Газета.Ru вчера в 13:12
Фигурное катание

Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:39
Транспорт

Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу

ТАСС вчера в 17:15
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
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