Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксОрешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ

Снижение ключевой ставки ЦБ сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) является абсолютно правильным, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Орешкин вновь высказался насчёт снижения ключевой ставки

News.ru25 октября в 16:15

Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

Известия25 октября в 23:13

Орешкин назвал минимально возможную ключевую ставку ЦБ

Lenta.ru25 октября в 16:59

Снижение ставки ЦБ спровоцировало кардинальные прогнозы: ждать ли дешевых кредитов

Московский Комсомолец10:18

Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%

ТАСС25 октября в 15:09

Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

РБК25 октября в 15:09

Орешкин прокомментировал снижение Центробанком ключевой ставки

РИА Новости25 октября в 10:23
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Кино

Киностудии выдвинули актеров-претендентов на премию «Оскар»

Студия Sony в качестве претендента на «Оскар» выдвинула Леонардо Ди Каприо за главную роль в фильме «Однажды в Голливуде».
Городской репортер 24 октября в 05:49
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Бутина заявила, что зря считала США правовым государством

Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина призналась, что наивно думала, что Соединенные Штаты являются правовым государством.
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Экономика

Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил

Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
РБК 13:08
Политика

В Германии «Левые» впервые выиграли земельные выборы

В Германии партия «Левые» впервые за всю историю своего существования победила в выборах в парламент германской федеральной земли Тюрингия.
Известия 13:57
Политика

В офисе Зеленского заявили о вывозе незаконного оружия из Золотого

«По информации МВД Украины, 27 октября незаконное оружие, которое находилось в распоряжении участников акции против разведения войск, было вывезено из Золотого», — говорится в ролике.
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Политика

Сбежавшие из сирийского лагеря россиянки попросили вернуть их домой

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Экономика

Медведев навел порядок в экономике: сколько россиян могут купить чиновники

Самый богатый наш государственный деятель, Валерий Пономарев, сенатор от Камчатского края, за прошлый год заработал 2,4 млрд руб. Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев — 2,3 миллиарда.
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Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

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Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик пожаловалась на травлю в Сети

Вдова покойного Дмитрия Марьянова Ксения Бик пожаловалась, что столкнулась с травлей в Сети.
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Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.
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Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову

Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
Политика

Трамп опубликовал оставивший в недоумении пользователей Сети твит

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter пост, который оставил в недоумении пользователе Сети.
Газета.Ru вчера в 22:08
Кино

Мария Миронова пришла в восторг от фильма «Текст»

Накануне своим мнением о «Тексте» поделилась на своей странице в Instagram Мария Миронова.
Телепрограмма 25 октября в 17:54
Культура

Госфильмофонд передал Тбилиси 17 грузинских фильмов

Госфильмофонд РФ передал Грузии оригинальные плёнки грузинских фильмов 1920-х годов годов.
News.ru 15:24
Кино

Netflix опубликовал в Сети новые кадры из «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новые кадры пилотного выпуска сериала «Ведьмак», сообщило ИА Nation News со ссылкой на итальянское издание Corriere.
Телеканал 360° 24 октября в 13:26
Общество

«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на 5 евро вместо 25

Ранее Мосгорсуд поддержал требования транспортной прокуратуры отменить сбор в 25 евро.
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Футбол

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«Рома» дома одержала победу над «Миланом» (2:1) в матче 9-го тура чемпионата Италии.
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Шоу-бизнес

Ирину Дубцову сравнили с итальянской актрисой Моникой Беллучи

Наблюдательные подписчики тут же заметили, что образ эстрадной дивы один в один повторяет один из луков итальянской актрисы Моники Беллучи.
Блокнот Волгоград 02:18
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Федерер обыграл де Минаура и в 10-й раз выиграл турнир в Базеле

В своем 15-м финале турнира в Базеле Роджер Федерер взял 10-й титул, обыграв Алекса де Минаура.
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Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины

Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
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Армия и оружие

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Мозг может «ремонтировать» себя во время сна

Во время новой научной работы ученые выяснили, что в период сна мозг устраняет повреждения, борется с болезнями и реорганизует связь между нервными клетками.
МедиаПоток 24 октября в 12:13
Армия и оружие

На российскую базу в Таджикистане поступили комплексы С-300

В сообщении ведомства отмечается, что целью нахождения российских комплексов на этой территории является прикрытие объектов 201-й военной базы от средств воздушно-космического нападения.
ГЛАС.RU вчера в 09:43
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Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять

Глава H&M считает изменение климата важной проблемой и огромной угрозой, к которой должны серьезно отнестись не только политики и компании, но и отдельные люди.
РБК 12:21
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В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

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Суд вынес приговор украинцу за ношение футболки с гербом СССР

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Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город

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Солдат застрелил своих сослуживцев в Улан-Удэ из-за издевательств

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В Карелии опрокинулся автобус с детьми

Автобус, перевозивший детей, опрокинулся в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС 15:05
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