Экономика
ИнтерфаксОрешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ
Снижение ключевой ставки ЦБ сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) является абсолютно правильным, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Культура
Rolling Stone назвал самый страшный сериал в истории
News.ru вчера в 10:53
Происшествия
В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев
Ведомости вчера в 08:10
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости вчера в 06:55
Происшествия
Попавший в ДТП на Алтае микроавтобус перевозил творческий коллектив
Частный микроавтобус Fiat Ducato, столкнувшийся с минивэном Nissan на трассе в Алтайском крае, вёз фольклорную группу «Сударушки» из местного Дома культуры на творческий фольклорный фестиваль.
RT на русском 03:30
Автоспорт
Даниил Квят: Пятница получилась продуктивной
Пятница получилась продуктивной – мы старались сделать максимум возможного, готовясь к субботе и воскресенью.
F1news.ru вчера в 19:30
Армия и оружие
Минобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
В военном ведомстве заявили, что под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства.
Lenta.ru 03:19
Фигурное катание
Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:39
Транспорт
Каховская линия московского метро закрылась на реконструкцию
Интерфакс вчера в 17:51
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
РБК 02:58
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru вчера в 05:27
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко обидно поздравила мужа с днем рождения
Сегодня свой день рождения отмечает супруг телезвезды Влад Топалов.
Wday.ru вчера в 09:28
Хоккей
Кузнецов назван второй звездой игрового дня в НХЛ
Главной звездой игрового дня назван голкипер «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк, отразивший 41 бросок в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:0).
RT на русском 03:35
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
Мэр Сантьяго Карла Рубилар сообщила, что число митингующих в чилийской столице составляет около миллиона человек.
RT на русском вчера в 19:18
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Газета.Ru вчера в 11:23
Общество
В ПФР объяснили, кому отказывают в назначении пенсии
Трем процентам россиян отказывают в назначении страховой пенсии.
Российская газета 00:10
Армия и оружие
Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию
Телеканал "Звезда" опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента российских военных полицейских.
РИА Новости вчера в 00:01
Политика
Пекин и Вашингтон достигли консенсуса по условиям ввоза мяса птицы
"Стороны подтвердили, что достигли консенсуса по вопросу регулирования американского импорта готового мяса птицы из Китая и продукции из рыбы, стороны также договорились о снятии запрета на поставки из Соединенных Штатов в Китай мяса птицы", - сообщили в китайском Министерстве коммерции.
Московский Комсомолец 01:38
Общество
Роспотребнадзор посоветовал россиянам заниматься зарядкой
Стоит отметить, что утренняя зарядка подходит людям любого возраста, в том числе и детям, сообщает РИА Новости.
ФедералПресс 00:53
Происшествия
В Петербурге ребенок провалился в люк на глазах у матери
ТАСС вчера в 06:51
Технологии
Миллионы пользователей Android подверглись хакерской атаке
Программы были загружены миллионами пользователей, сообщили в антивирусной компании ESET.
UfacityNews.ru 00:36
Футбол
Тренер «Лиона» назвал свою команду «Марселем» на пресс-конференции
По информации Le Figaro, французский специалист случайно назвал свою команду «Марселем», который раньше тренировал.
Матч ТВ 01:34
Общество
В России назвали наиболее востребованные в будущем профессии
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.
REGNUM вчера в 01:09
Общество
Украина переходит на зимнее время
В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.
Московский Комсомолец 02:10
Футбол
«Лестер» разгромил «Саутгемптон» с огромным счетом
Футбольный клуб «Лестер» нанес разгромное поражение с огромным счетом команде «Саутгемптон» в матче десятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ).
REGNUM 00:10
Космос
Илон Маск отправил первый твит через спутниковый интернет Starlink
VSE42.RU 22 октября в 21:36
Общество
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru 24 октября в 18:27
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21