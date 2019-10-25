Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксОрешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ

Снижение ключевой ставки ЦБ сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) является абсолютно правильным, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Орешкин рассказал о пределе снижения ключевой ставки ЦБ РФ

РЕН ТВ00:27

Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%

ТАССвчера в 15:09

Орешкин назвал минимально возможную ключевую ставку ЦБ

Lenta.ruвчера в 16:59

Орешкин вновь высказался насчёт снижения ключевой ставки

News.ruвчера в 16:15

Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

Известиявчера в 23:13

Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

РБКвчера в 15:09

Орешкин прокомментировал снижение Центробанком ключевой ставки

РИА Новостивчера в 10:23
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Rolling Stone назвал самый страшный сериал в истории

News.ru вчера в 10:53
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В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Ведомости вчера в 08:10
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости вчера в 06:55
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Попавший в ДТП на Алтае микроавтобус перевозил творческий коллектив

Частный микроавтобус Fiat Ducato, столкнувшийся с минивэном Nissan на трассе в Алтайском крае, вёз фольклорную группу «Сударушки» из местного Дома культуры на творческий фольклорный фестиваль.
RT на русском 03:30
Автоспорт

Даниил Квят: Пятница получилась продуктивной

Пятница получилась продуктивной – мы старались сделать максимум возможного, готовясь к субботе и воскресенью.
F1news.ru вчера в 19:30
Армия и оружие

Минобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии

В военном ведомстве заявили, что под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства.
Lenta.ru 03:19
Фигурное катание

Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:39
Транспорт

Каховская линия московского метро закрылась на реконструкцию

Интерфакс вчера в 17:51
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Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
РБК 02:58
Авто

Когда менять приводной ремень на автомобиле?

Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru вчера в 05:27
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Регина Тодоренко обидно поздравила мужа с днем рождения

Сегодня свой день рождения отмечает супруг телезвезды Влад Топалов.
Wday.ru вчера в 09:28
Хоккей

Кузнецов назван второй звездой игрового дня в НХЛ

Главной звездой игрового дня назван голкипер «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк, отразивший 41 бросок в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:0).
RT на русском 03:35
Общество

Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго

Мэр Сантьяго Карла Рубилар сообщила, что число митингующих в чилийской столице составляет около миллиона человек.
RT на русском вчера в 19:18
Армия и оружие

BBC сообщает о пропаже 50 заключенных россиянок с детьми в Сирии

Вести.Ru 01:29
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Названа предварительная причина взрыва в кафе в Улан-Удэ

REGNUM 02:31
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Газета.Ru вчера в 11:23
Общество

В ПФР объяснили, кому отказывают в назначении пенсии

Трем процентам россиян отказывают в назначении страховой пенсии.
Российская газета 00:10
Армия и оружие

Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию

Телеканал "Звезда" опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента российских военных полицейских.
РИА Новости вчера в 00:01
Политика

Пекин и Вашингтон достигли консенсуса по условиям ввоза мяса птицы

"Стороны подтвердили, что достигли консенсуса по вопросу регулирования американского импорта готового мяса птицы из Китая и продукции из рыбы, стороны также договорились о снятии запрета на поставки из Соединенных Штатов в Китай мяса птицы", - сообщили в китайском Министерстве коммерции.
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Общество

Роспотребнадзор посоветовал россиянам заниматься зарядкой

Стоит отметить, что утренняя зарядка подходит людям любого возраста, в том числе и детям, сообщает РИА Новости.
ФедералПресс 00:53
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В Петербурге ребенок провалился в люк на глазах у матери

ТАСС вчера в 06:51
Технологии

Миллионы пользователей Android подверглись хакерской атаке

Программы были загружены миллионами пользователей, сообщили в антивирусной компании ESET.
UfacityNews.ru 00:36
Футбол

Тренер «Лиона» назвал свою команду «Марселем» на пресс-конференции

По информации Le Figaro, французский специалист случайно назвал свою команду «Марселем», который раньше тренировал.
Матч ТВ 01:34
Общество

В России назвали наиболее востребованные в будущем профессии

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.
REGNUM вчера в 01:09
Общество

Украина переходит на зимнее время

В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.
Московский Комсомолец 02:10
Футбол

«Лестер» разгромил «Саутгемптон» с огромным счетом

Футбольный клуб «Лестер» нанес разгромное поражение с огромным счетом команде «Саутгемптон» в матче десятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ).
REGNUM 00:10
Космос

Илон Маск отправил первый твит через спутниковый интернет Starlink

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Общество

Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве

Газета.Ru 24 октября в 18:27
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Происшествия

В Приморье арестован подозреваемый в насилии над восьмилетней девочкой

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