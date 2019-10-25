Экономика
ИнтерфаксОрешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ
Снижение ключевой ставки ЦБ сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) является абсолютно правильным, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Авто
В ноябре стартуют продажи кроссовера Haval F7x в России
Rusargument 24 октября в 04:20
Единоборства
Чисора техническим нокаутом победил Прайса
Sportbox.RU 18:40
Футбол
ФК «Тамбов» разгромил «Уфу» в Саранске
Матч завершился со счётом 3:0 Сегодня, 26 октября, в рамках 14-го тура РПЛ футбольный клуб «Тамбов» принимал в Саранске «Уфу».
Go68.ru 09:16
Автоспорт
Ферстаппена оштрафовали на три позиции по итогам квалификации Гран-при Мексики «Формулы-1»
Голландского пилота Макса Ферстаппена из команды Red Bull, выигравшего квалификацию Гран-при Мексики «Формулы-1», оштрафовали на три позиции на стартовой решетке.
Коммерсантъ 20:06
Политика
Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском 20:43
Политика
Пушков рассказал о неготовности Киева к разведению сил
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинские власти не готовы к разведению сил. Об этом он написал в своем Twitter.
Газета.Ru 18:50
Фигурное катание
Александра Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла Гран-при Канады
Напомним, что первый этап Гран-при "Скейт Америка" выиграла Анна Щербакова, став первой фигуристкой исполнившей в произвольной программе два четверных лутца.
Российская газета 18:20
Общество
Украина перейдет на зимнее время
В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
Газета.Ru 02:36
Футбол
Слуцкий отстранил от тренировок оскорбившего его футболиста
На вчерашней тренировке 23-летний голландец вступил в конфликт с Джей-Роем Гротом, после чего ушел в раздевалку и оскорбил главного тренера Леонида Слуцкого.
Pravda.Ru 24 октября в 10:41
Шоу-бизнес
Мосгорсуд признал законным взыскание 21,6 млн рублей с семьи Фриске
Московский городской суд признал законным решение Перовского суд о взыскании 21,6 миллиона рублей с родственников певицы Жанны Фриске в пользу "Русфонда".
Комсомольская правда вчера в 08:02
Шоу-бизнес
Вера Брежнева дефилировала по Риму в кожаных штанах и бюстгальтере
Популярная певица Вера Брежнева посетила один из частных модных показов в Риме и произвела там фурор.
Вечерний курьер 07:41
Политика
Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными
Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).
Коммерсантъ 19:15
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
РИА Новости 15:52
Происшествия
Дедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье
ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.
Эхо Москвы 03:00
Космос
Облик космического робота «Теледроид» сформируют к весне
Красная весна 20:00
Футбол
«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Астон Виллой» в АПЛ
RT на русском 09:23
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости 00:53
Общество
Специалисты рассказали о способе пережить встречу с медведем
Памятку о правильном поведении человека при встрече с медведем в дикой природе составило министерство природных ресурсов Забайкалья.
Известия 20:44
Общество
«Победа» передумала резко повышать цены на билеты
Российский лоукостер «Победа» повысит цены на перелеты из-за границы в Россию не на 25 евро (более 1770 рублей), как планировалось ранее, а на пять евро (около 350 рублей).
Lenta.ru 19:03
Здоровье
В Тюменской области запретили частную торговлю рыбой
В Тюменской области введен запрет на несанкционированную торговлю рыбой.
Правда УрФО 02:48
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:06
Происшествия
Пропавший в Пермском крае самолет продолжат искать утром
Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановлены до утра, сообщает МЧС России.
Вести.Ru 11:13
Гаджеты
Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro получили сертификат ЕЭК
Новейшие модели смартфонов Xiaomi получили сертификат от двух официальных органов – в Таиланде (NBTC) и в Европе (ЕЭК).
Anonsens 10:14
Политика
Бутина заявила, что ошибочно считала США правовым государством
По словам россиянки, высказывание «был бы человек, а статью найдём» применимо в данной ситуации не к Советскому Союзу, а к современным США.
RT на русском 06:30
Шоу-бизнес
Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»
Актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах.
Газета.Ru 13:22
Армия и оружие
WP: военные США начали прибывать из Ирака в провинцию Дейр-эз-Зор
Американские военные начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.
ТАСС 14:57
Общество
Титул «Мисс Земля» завоевала представительница Пуэрто-Рико
Обладательницей титула «Мисс Земля — 2019» стала 21-летняя жительница Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель.
News.ru 07:17
Экономика
Госдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ в 2020 году
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей в месяц, сообщает РИА Новости.
Радио Sputnik 24 октября в 08:55
Общество
Прокурор, выступавшая обвинителем в делах Устинова и Синицы, прочитала лекцию в МГУ
Двое сотрудниц прокуратуры Тверского района Москвы выступили с лекцией перед четверокурсниками факультета журналистики МГУ вместо пары по дисциплине «Право СМИ».
Дождь 11:42