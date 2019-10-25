Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксОрешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ

Снижение ключевой ставки ЦБ сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) является абсолютно правильным, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

Известиявчера в 23:13

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Орешкин назвал минимально возможную ключевую ставку ЦБ

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Орешкин вновь высказался насчёт снижения ключевой ставки

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Орешкин прокомментировал снижение Центробанком ключевой ставки

РИА Новостивчера в 10:23
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В ноябре стартуют продажи кроссовера Haval F7x в России

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Матч завершился со счётом 3:0 Сегодня, 26 октября, в рамках 14-го тура РПЛ футбольный клуб «Тамбов» принимал в Саранске «Уфу».
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Ферстаппена оштрафовали на три позиции по итогам квалификации Гран-при Мексики «Формулы-1»

Голландского пилота Макса Ферстаппена из команды Red Bull, выигравшего квалификацию Гран-при Мексики «Формулы-1», оштрафовали на три позиции на стартовой решетке.
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинские власти не готовы к разведению сил. Об этом он написал в своем Twitter.
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Напомним, что первый этап Гран-при "Скейт Америка" выиграла Анна Щербакова, став первой фигуристкой исполнившей в произвольной программе два четверных лутца.
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Слуцкий отстранил от тренировок оскорбившего его футболиста

На вчерашней тренировке 23-летний голландец вступил в конфликт с Джей-Роем Гротом, после чего ушел в раздевалку и оскорбил главного тренера Леонида Слуцкого.
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Мосгорсуд признал законным взыскание 21,6 млн рублей с семьи Фриске

Московский городской суд признал законным решение Перовского суд о взыскании 21,6 миллиона рублей с родственников певицы Жанны Фриске в пользу "Русфонда".
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Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными

Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).
Коммерсантъ 19:15
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
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Дедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье

ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.
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Космос

Облик космического робота «Теледроид» сформируют к весне

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«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Астон Виллой» в АПЛ

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Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
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Общество

Специалисты рассказали о способе пережить встречу с медведем

Памятку о правильном поведении человека при встрече с медведем в дикой природе составило министерство природных ресурсов Забайкалья.
Известия 20:44
Общество

«Победа» передумала резко повышать цены на билеты

Российский лоукостер «Победа» повысит цены на перелеты из-за границы в Россию не на 25 евро (более 1770 рублей), как планировалось ранее, а на пять евро (около 350 рублей).
Lenta.ru 19:03
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В Тюменской области запретили частную торговлю рыбой

В Тюменской области введен запрет на несанкционированную торговлю рыбой.
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Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:06
Происшествия

Пропавший в Пермском крае самолет продолжат искать утром

Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановлены до утра, сообщает МЧС России.
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Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro получили сертификат ЕЭК

Новейшие модели смартфонов Xiaomi получили сертификат от двух официальных органов – в Таиланде (NBTC) и в Европе (ЕЭК).
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Бутина заявила, что ошибочно считала США правовым государством

По словам россиянки, высказывание «был бы человек, а статью найдём» применимо в данной ситуации не к Советскому Союзу, а к современным США.
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Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»

Актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах.
Газета.Ru 13:22
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WP: военные США начали прибывать из Ирака в провинцию Дейр-эз-Зор

Американские военные начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.
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Титул «Мисс Земля» завоевала представительница Пуэрто-Рико

Обладательницей титула «Мисс Земля — 2019» стала 21-летняя жительница Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель.
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Госдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ в 2020 году

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей в месяц, сообщает РИА Новости.
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Прокурор, выступавшая обвинителем в делах Устинова и Синицы, прочитала лекцию в МГУ

Двое сотрудниц прокуратуры Тверского района Москвы выступили с лекцией перед четверокурсниками факультета журналистики МГУ вместо пары по дисциплине «Право СМИ».
Дождь 11:42
Как работают Яндекс.Новости?
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