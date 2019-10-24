Экономика
Газета.RuОрешкин назвал главную цель правительства на ближайшее время
Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал главную задачу правительства на ближайшее время, комментируя результаты рейтинга Всемирного банка Doing Business-2020.
Читать в источнике
Оценить
Вот как раз этот рейтинг Doing Business стабильность регуляторики не меряет. Частое изменение условий, низкая предсказуемость — это то, что сейчас волнует инвесторов больше всего.
— Максим Орешкин, российский политикРЕН ТВ вчера в 22:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Министр экономического развития назвал главную задачу правительства на ближайшее время
Московский Комсомолецвчера в 22:59
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 06:41, Ашберн
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Вести.Ru вчера в 23:33
Происшествия
Пожилой мужчина умер в холле тюменской поликлиники
Пожилой мужчина упал в холле медучреждения и скончался несмотря на попытки врачей спасти его.
NG72.ru 05:20
Общество
Немецкий детектив отозвал предложение о передаче доказательств по МН17
Немецкий детектив Йозеф Реш заявил, что берет назад предложение о передаче информации о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, так как полагает, что международное следствие не заинтересовано в раскрытии этого дела.
РИА Новости 06:30
Политика
Минюст Украины признал документы ДНР и ЛНР
Министерство юстиции Украины официально признало ряд документов, которые выдают в ДНР и ЛНР, но отметило, что по-прежнему считает территории народных республик Донбасса «временно оккупированными».
Украина.ру 06:09
Армия и оружие
Кремль раскритиковал нахождение американских солдат в Сирии
В Кремле считают нелегитимным присутствие в Сирии американских солдат, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение американского лидера Дональда Трампа оставить там часть военнослужащих.
Lenta.ru 05:17
Экономика
Госдума РФ приняла проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдумой России был принят в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Областная газета вчера в 07:16
Спорт
В совет WADA вошел пообещавший бороться с Россией украинец Жданов
Жданов в свою очередь заявил, что займется борьбой за права честных спортсменов и сделает все возможное, чтобы отлучить Российскую Федерацию от профессионального спорта.
Discover24 05:16
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Экономика
ЦБ намерен внедрить в систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 06:35
Происшествия
Грузия передала России хакера Ярослава Сумбаева
Грузия передала России хакера Ярослава Сумбаева, процедура экстрадиции завершена, сообщил РИА Новости сотрудник КПП "Казбеги - Ларс" на грузино-российской границе.
Российская газета 06:34
Политика
Стало известно о перестановках в руководстве ФСБ
8 октября стало известно о назначении нового директора Федеральной службы исполнения наказаний.
Lenta.ru 06:34
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова станет мамой во второй раз
Актриса Екатерина Волкова, известная широкому зрителю благодаря сериалу «Воронины», поделилась в своем Instagram-аккаунте радостной новостью.
Летидор 02:43
Происшествия
В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб
Опознаны тела 17 погибших при прорыве дамб в Курагинском районе Красноярского края, заявил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
РИА Новости 03:28
Армия и оружие
Россия отправила на учения в Сербию дивизион С-400
Зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарея комплексов "Панцирь-С" ВС России переброшены в Сербию.
Газета.Ru 05:58
Единоборства
Волков поделился ожиданиями от боя с Харди на турнире UFC в Москве
Ранее сообщалось, почему Волкову невыгоден бой со скандалистом из США на турнире UFC в Москве.
RT на русском 04:25
Политика
Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, находящийся под домашним арестом, уехал из России и попросил политического убежища на Украине.
RT на русском 04:37
Единоборства
Макгрегор объявил о возвращении
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве заявил, что вернется в октагон 18 января.
Lenta.ru 05:55
Происшествия
Цирк обвинил зрителей в нападении медведя на дрессировщика
Представители цирка в Карелии, где медведь напал на дрессировщика во время выступления, заявили, что в инциденте виноваты зрители.
Газета.Ru 05:02
Армия и оружие
Бомбардировщик B-52 отработал атаку на базу Балтийского флота
Очередной стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress провел имитацию бомбовой атаки по российской базе Балтийского флота в Калининграде.
Военное дело 04:49
Армия и оружие
Военная полиция РФ заняла господствующую высоту в Кобани
Военная полиция РФ приступила к патрулированию сирийского города Кобани, а база расположилась в двух километрах от турецкой границы.
РЕН ТВ вчера в 22:09
Автоспорт
Квят заработал очко благодаря дисквалификации пилотов Renault
Motorsport.com Россия вчера в 16:55
Происшествия
В Ростовской области в ходе перестрелки погибли пять человек
Живая Кубань 22 октября в 12:28
Спорт
Сафин не думает, что футбол популярнее тенниса
Бывший теннисист Марат Сафин попытался сравнить по популярности футбол и теннис.
Soccer.ru 02:19
Общество
WSJ узнала об обмане старшего пилота Boeing о самолете 737 MAX
Ранее следователям стало известно, что Форкнер в свое время обнаружил в программе подготовки пилотов 737 MAX пробелы, которые могли свидетельствовать о проблемах в системе управления полетом самолета.
РБК вчера в 16:46