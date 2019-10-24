Экономика
Газета.RuОрешкин назвал главную цель правительства на ближайшее время
Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал главную задачу правительства на ближайшее время, комментируя результаты рейтинга Всемирного банка Doing Business-2020.
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Вот как раз этот рейтинг Doing Business стабильность регуляторики не меряет. Частое изменение условий, низкая предсказуемость — это то, что сейчас волнует инвесторов больше всего.
— Максим Орешкин, российский политикРЕН ТВ вчера в 22:16
с чего всё началось
В прошлом рейтинге результат России был на три ступени ниже - 31-е место из 190.ТАССвчера в 22:03
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Министр экономического развития назвал главную задачу правительства на ближайшее время
Московский Комсомолецвчера в 22:59
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