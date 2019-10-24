Экономика

Газета.RuГазета.RuОрешкин назвал главную цель правительства на ближайшее время

Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал главную задачу правительства на ближайшее время, комментируя результаты рейтинга Всемирного банка Doing Business-2020.
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Максим Орешкин
Вот как раз этот рейтинг Doing Business стабильность регуляторики не меряет. Частое изменение условий, низкая предсказуемость — это то, что сейчас волнует инвесторов больше всего.
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