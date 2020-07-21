Политика
Общественная служба новостейОрешкин назвал главную задачу, которую Путин поручил кабмину
Напомним, ранее президент подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года. В течение трех месяцев правительство, руководствуясь положениями указа, будет готовить изменения в нацпроекты, уточнил Орешкин. По его словам, измененные проекты Путину представят уже осенью.
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с чего всё началось
Правительство в трехмесячный срок подготовит изменения в нацпроекты на базе указа президента, утверждающего национальные цели развития РФ до 2030 года. Президент будет максимально контролировать ход их исполнения, сообщил журналистам помощник президента Максим Орешкин.ТАСС06:04
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«Динамо» может купить Фомина у «Уфы» за 4,5 млн евро
«Динамо» может купить Фомина за 3,5-4,5 млн евро. 23-летний хавбек провел в составе «Уфы» в нынешнем сезоне РПЛ 27 игр.
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В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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Армия и оружие
При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат
ТАСС вчера в 16:43
Политика
В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент.
Газета.Ru 06:07
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Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах
Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия 03:16
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Кремль объяснил отказ от идеи войти в пятерку крупнейших экономик мира
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Экономика
Центробанк отозвал лицензии у двух страховых компаний
Лицензии отозваны в связи с добровольным отказом компаний от осуществления деятельности, предусмотренной документом.
BFM.ru 06:54
Политика
На Украине заявили об угрозе потери восьми областей
Украина может потерять восемь регионов в случае нового майдана, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш".
РИА Новости 06:36
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
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Obsidian тизерит возможное DLC для The Outer Worlds
Cyber.sports.ru 03:50
Кино
Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым
Piter.tv вчера в 09:19
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21 июля отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
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Политика
Дегтярев назвал основную задачу на посту врио главы Хабаровского края
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что считает своей основной задачей на новом посту «утилитарную» – то есть, функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона.
Взгляд.ру 08:10
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru 06:15
Общество
Беглов отправил в Москву вице-губернатора договориться об открытии ТЦ
Петербургский вице-губернатор Евгений Елин должен «сделать все» и договориться с Роспотребнадзором, чтобы торговые центры и рестораны города могли открыться с понедельника, 27 июля.
РБК 07:04
Общество
Композитор Юрий Антонов попал в больницу
Lenta.ru 06:51
Гаджеты
Названы самые продаваемые модели iPhone
Исследователи организации Consumer Intelligence Research Partners опубликовали новый отчет, в рамках которого были названы самые продаваемые модели iPhone в США.
Ferra 07:45
Космос
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Американские астронавты Крис Кэссиди и бортинженер Боб Бенкен вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для продолжения ремонтно-монтажных работ на ее поверхности, передает «Интерфакс».
МИР 24 07:44
Политика
Болтон: США не позволят России или Китаю создать военную базу в Венесуэле
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Происшествия
Полиция обезвредила два взрывных устройства на рынке в Киеве
Полиция в Киеве обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский», сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Коммерсантъ 07:52
Происшествия
В Нижнем Новгороде не нашли источник сильного запаха газа
Спасатели и сотрудники Роспотребнадзора Нижегородской области не нашли источник запаха газа, на который жаловались жители Нижнего Новгорода в воскресенье, проверкой займется прокуратура, сообщает ГУ МЧС по региону по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости вчера в 14:20
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Яна Рудковская и Евгений Плющенко ждут ребенка
Подчеркнем, что у Рудковской уже есть двое взрослых детей от брака с бизнесменом Виктором Батуриным (один из мальчиков - приемный, его родила вторая жена бизнесмена).
Shraibikus News 03:34
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Кино
Студия HBO объявила о поиске актрис для предыстории «Игры престолов»
Студия HBO объявила о том, что проводит кастинг актрис для предыстории к сериалу «Игра престолов», сообщил журнал Entertainment Weekly.
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