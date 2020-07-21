Политика

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейОрешкин назвал главную задачу, которую Путин поручил кабмину

Напомним, ранее президент подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года. В течение трех месяцев правительство, руководствуясь положениями указа, будет готовить изменения в нацпроекты, уточнил Орешкин. По его словам, измененные проекты Путину представят уже осенью.
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с чего всё началось

Орешкин: контроль со стороны Кремля за достижением нацпроектов будет максимальным

Правительство в трехмесячный срок подготовит изменения в нацпроекты на базе указа президента, утверждающего национальные цели развития РФ до 2030 года. Президент будет максимально контролировать ход их исполнения, сообщил журналистам помощник президента Максим Орешкин.
ТАСС06:04

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Орешкин: Контроль со стороны президента за достижением нацпроектов будет максимальным

Life.ru06:11

Орешкин рассказал о самой главной задаче, которую Путин поручил кабмину

Вечерняя Москва04:41

Орешкин пообещал максимальный контроль за исполнением нацпроектов

Rambler News Service06:04

Орешкин: контроль со стороны Кремля за достижением нацпроектов будет максимальным

ТАСС06:04

Помощник Путина пообещал максимальный контроль за выполнением нацпроектов

Lenta.ru06:03

Орешкин рассказал о целях измененных нацпроектов

РБК05:46

Орешкин: контроль Кремля за достижением нацпроектов будет максимальным

Вести.Ru07:04
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Происшествия

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В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика

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Армия и оружие

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Происшествия

В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса

Утром 21 июля в центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
Ведомости 04:20
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Армия и оружие

При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат

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Политика

В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент.
Газета.Ru 06:07
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Происшествия

Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах

Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
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Происшествия

Арбитражного судью на Алтае приговорили к семи годам колонии за взятку

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Политика

Кремль объяснил отказ от идеи войти в пятерку крупнейших экономик мира

Россия отказалась от идеи до 2024 года войти в пятерку крупнейших экономик мира из-за «неблагоприятной конъюнктуры».
Forbes 07:06
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Экономика

Центробанк отозвал лицензии у двух страховых компаний

Лицензии отозваны в связи с добровольным отказом компаний от осуществления деятельности, предусмотренной документом.
BFM.ru 06:54
Политика

На Украине заявили об угрозе потери восьми областей

Украина может потерять восемь регионов в случае нового майдана, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш".
РИА Новости 06:36
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Энергетика

Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
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Игры

Obsidian тизерит возможное DLC для The Outer Worlds

Cyber.sports.ru 03:50
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Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым

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21 июля отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

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Дегтярев назвал основную задачу на посту врио главы Хабаровского края

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что считает своей основной задачей на новом посту «утилитарную» – то есть, функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона.
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Политика

Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах

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Астрофизики создали самую большую трехмерную карту Вселенной

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Общество

Беглов отправил в Москву вице-губернатора договориться об открытии ТЦ

Петербургский вице-губернатор Евгений Елин должен «сделать все» и договориться с Роспотребнадзором, чтобы торговые центры и рестораны города могли открыться с понедельника, 27 июля.
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Общество

Композитор Юрий Антонов попал в больницу

Lenta.ru 06:51
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Гаджеты

Названы самые продаваемые модели iPhone

Исследователи организации Consumer Intelligence Research Partners опубликовали новый отчет, в рамках которого были названы самые продаваемые модели iPhone в США.
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Космос

Астронавты NASA вышли в открытый космос с борта МКС

Американские астронавты Крис Кэссиди и бортинженер Боб Бенкен вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для продолжения ремонтно-монтажных работ на ее поверхности, передает «Интерфакс».
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Болтон: США не позволят России или Китаю создать военную базу в Венесуэле

Как пишет газета, Болтон утверждает, что Мадуро был готов бежать на Кубу 30 апреля 2019, однако, кубинцы этого не допустили.
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Происшествия

Полиция обезвредила два взрывных устройства на рынке в Киеве

Полиция в Киеве обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский», сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
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Происшествия

В Нижнем Новгороде не нашли источник сильного запаха газа

Спасатели и сотрудники Роспотребнадзора Нижегородской области не нашли источник запаха газа, на который жаловались жители Нижнего Новгорода в воскресенье, проверкой займется прокуратура, сообщает ГУ МЧС по региону по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
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Шоу-бизнес

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Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
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Кино

Студия HBO объявила о поиске актрис для предыстории «Игры престолов»

Студия HBO объявила о том, что проводит кастинг актрис для предыстории к сериалу «Игра престолов», сообщил журнал Entertainment Weekly.
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