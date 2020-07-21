Правительство в трехмесячный срок подготовит изменения в нацпроекты на базе указа президента, утверждающего национальные цели развития РФ до 2030 года. Президент будет максимально контролировать ход их исполнения, сообщил журналистам помощник президента Максим Орешкин.

с чего всё началось

Напомним, ранее президент подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года. В течение трех месяцев правительство, руководствуясь положениями указа, будет готовить изменения в нацпроекты, уточнил Орешкин. По его словам, измененные проекты Путину представят уже осенью.

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