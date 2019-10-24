Экономика
ТАССОрешкин назвал главную задачу правительства на ближайшее время
В прошлогоднем рейтинге Россия находилась на 31-й позиции. Орешкин напомнил, что рейтинг отражает, насколько легко вести бизнес в стране с точки зрения административных процедур, таких как уплата налогов, получение разрешения на строительство, подключение к электросетям и так далее.
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Вот как раз этот рейтинг Doing Business стабильность регуляторики не меряет. Частое изменение условий, низкая предсказуемость — это то, что сейчас волнует инвесторов больше всего.
— Максим Орешкин, российский политикРЕН ТВ вчера в 22:16
с чего всё началось
Обеспечение предсказуемости и стабильности государственного регулирования экономики является главной задачей правительства РФ на ближайшее время, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин, комментируя результаты рейтинга Всемирного банка Doing Business-2020 (оценивает условия ведения бизнеса в стране).ТАССвчера в 22:06
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Министр экономического развития назвал главную задачу правительства на ближайшее время
Московский Комсомолецвчера в 22:59
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 02:01, Вашингтон
Общество
Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн
Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млн, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
РБК вчера в 22:39
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Певица улетела на Сицилию на съемки клипа. Ани Лорак разместила в блоге свежее фото. "Это будет красиво!", - гласит подпись к публикации.
Комсомольская правда вчера в 10:00
Общество
В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС
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Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
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Назвали преимущества турбированных двигателей над атмосферными
Автоновости дня 22 октября в 08:54
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
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Коммерсантъ вчера в 17:39
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Политика
Суд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной
Федеральный суд в Вашингтоне обязал Госдеп в 30-дневный срок обнародовать документы, касающиеся отношений администрации президента США Дональда Трампа с Украиной, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 19:53
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Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском
Родственники опознали и забрали тела 15 из 17 погибших при прорыве дамб в Курагинском районе Красноярского края, сообщила журналистам министр социальной политики региона Ирина Пастухова.
РИА Новости 00:38
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК вчера в 06:34
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАСС вчера в 12:10
Армия и оружие
Лукашенко: Белоруссия ответит на размещение танков США в Литве
RuNews24.ru 22 октября в 14:28
Авто
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Renault Logan Stepway – автомобиль, который, сочетая в себе надежность, современные технологии и характер кроссовера, подойдет правоохранительным органам для решения широкого спектр задач.
Автоновости дня вчера в 07:26
Политика
Пушков указал на «фактор Путина» в отношениях Турции с Россией и США
«Линия Москвы была совсем иной», – заявил Пушков, отметив, что во вторник «после встречи с Путиным в Сочи» турецкий лидер сообщил «о прекращении военной операции» в Сирии.
Взгляд.ру вчера в 22:51
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Просмотр фильма «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» состоялся в Гааге 23 октября вечером с организацией прямой трансляции на канале YouTube.
Красная весна вчера в 23:10
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.
Газета.Ru 00:04
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Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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Газета.Ru вчера в 18:15
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Опубликовано видео дозаправки Ту-160 по пути в ЮАР
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Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
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Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
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Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
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Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией
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