Вот как раз этот рейтинг Doing Business стабильность регуляторики не меряет. Частое изменение условий, низкая предсказуемость — это то, что сейчас волнует инвесторов больше всего.

Обеспечение предсказуемости и стабильности государственного регулирования экономики является главной задачей правительства РФ на ближайшее время, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин, комментируя результаты рейтинга Всемирного банка Doing Business-2020 (оценивает условия ведения бизнеса в стране).

Орешкин назвал главную задачу правительства на ближайшее время

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