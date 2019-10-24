Экономика
ТАССОрешкин назвал главную задачу правительства на ближайшее время
Обеспечение предсказуемости и стабильности государственного регулирования экономики является главной задачей правительства РФ на ближайшее время, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин, комментируя результаты рейтинга Всемирного банка Doing Business-2020 (оценивает условия ведения бизнеса в стране).
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Вот как раз этот рейтинг Doing Business стабильность регуляторики не меряет. Частое изменение условий, низкая предсказуемость — это то, что сейчас волнует инвесторов больше всего.
— Максим Орешкин, российский политикРЕН ТВ вчера в 22:16
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Министр экономического развития назвал главную задачу правительства на ближайшее время
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