За год Россия поднялась в рейтинге Doing Business на три ступени и заняла 28-е место среди 190 стран. В прошлогоднем рейтинге Россия находилась на 31-й позиции.

с чего всё началось

Вот как раз этот рейтинг Doing Business стабильность регуляторики не меряет. Частое изменение условий, низкая предсказуемость — это то, что сейчас волнует инвесторов больше всего.

Ранее сегодня стало известно, что Россия стала 28-й из 190 стран в списке Doing Business, который составляет Всемирный банк. В предыдущем рейтинге она находилась на 31-й строчке. Комментируя достижения, министр констатировал, что «движение вперед продолжаем».

Орешкин высказался о движении России в рейтинге Doing Business

Происшествия Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.

Происшествия В британском графстве Эссекс обнаружены в грузовике 39 тел Полицейские британского графства Эссекс обнаружили сегодня в грузовике 39 тел, в том числе подростка.

Общество Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.

Армия и оружие В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160 Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.

Политика Российский посол оценил требование США признать «Азов» террористами В октябре 40 членов палаты представителей США заявили, что «Азов» может быть связан со случаями стрельбы в США и должен быть внесен в список террористических организаций.

Здоровье Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам Заменять завтрак кружкой кофе - очень нехорошая привычка, которая крайне плохо сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта, считает гастроэнтеролог Мария Бадалян.

Гаджеты Таинственная SoC Samsung производится по нормам 8 нм Сетевой информатор, который ведет страничку в Twitter под ником @AndroidSaint, опубликовал сведения о том, что новая SoC Samsung Exynos производится с использованием 8-нанометрового технологического процесса.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Общество Продажу пива на российских стадионах одобрили Правительство России с незначительными замечаниями одобрило законопроект о возвращении продаж пива на стадионы во время футбольных матчей.

Экономика 90 лет со дня краха Уолл-стрит и начала Великой депрессии 24 октября 1929 года фондовый рынок США рухнул, спровоцировав мировой кризис, голод и нищету.

Происшествия На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос Уволенная из-за откровенных фотографий 20-летней давности тренер юношеского центра в Магнитогорске сообщила о продолжении преследований.

Происшествия Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.

Политика Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России Эдвард Сноуден дал интервью американскому телеведущему Джо Рогану, в котором признался, что оказался в ловушке, когда попал в Россию.

Шоу-бизнес Александр Градский рассказал о нетребовательной молодой жене В своем недавнем интервью Александр Градский рассказал, что у него с молодой супругой почти безупречные, очень гармоничные отношения.

Общество Сбербанк прокомментировал сообщения о новой утечке данных клиентов Сбербанк не подтверждает информацию ряда СМИ о продаже злоумышленниками в интернете базы данных клиентов кредитного учреждения, передаёт ТАСС.

Общество В Чехии вандалы осквернили памятник Красной армии В посольстве РФ в Чехии осудили случившееся и заявили, что осквернение памятника не имеет оправдания, а также подтверждает опасность неуважительного обращения некоторых политических сил с историей Второй мировой войны.

Общество Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.

Политика Украинцев предупредили о проблемах из-за отказа от транзита газа РФ Ряд небольших городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением, если не будет подписан новый контракт на транзит газа из России в Евросоюз.

Технологии В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона На сайте Роскачества опубликованы рекомендации, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.

Политика Фильм «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» показан в Гааге Просмотр фильма «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» состоялся в Гааге 23 октября вечером с организацией прямой трансляции на канале YouTube.

Экономика ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.

Политика Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.