Экономика
РосбалтОрешкин высказался о движении России в рейтинге Doing Business
Ранее сегодня стало известно, что Россия стала 28-й из 190 стран в списке Doing Business, который составляет Всемирный банк. В предыдущем рейтинге она находилась на 31-й строчке. Комментируя достижения, министр констатировал, что «движение вперед продолжаем».
Читать в источнике
Оценить
Вот как раз этот рейтинг Doing Business стабильность регуляторики не меряет. Частое изменение условий, низкая предсказуемость — это то, что сейчас волнует инвесторов больше всего.
— Максим Орешкин, российский политикРЕН ТВ вчера в 22:16
с чего всё началось
За год Россия поднялась в рейтинге Doing Business на три ступени и заняла 28-е место среди 190 стран. В прошлогоднем рейтинге Россия находилась на 31-й позиции.ТАССвчера в 22:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Министр экономического развития назвал главную задачу правительства на ближайшее время
Московский Комсомолецвчера в 22:59
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 03:26, Ашберн
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
RT на русском 01:29
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Происшествия
В британском графстве Эссекс обнаружены в грузовике 39 тел
Полицейские британского графства Эссекс обнаружили сегодня в грузовике 39 тел, в том числе подростка.
Радио Маяк вчера в 06:42
Футбол
Россия впервые проведет чемпионат мира по пляжному футболу
Вечерняя Москва 00:30
Футбол
«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в матче Лиги чемпионов
Чемпионат вчера в 14:48
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM вчера в 05:53
Армия и оружие
В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160
Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Интерфакс 03:02
Политика
Российский посол оценил требование США признать «Азов» террористами
В октябре 40 членов палаты представителей США заявили, что «Азов» может быть связан со случаями стрельбы в США и должен быть внесен в список террористических организаций.
Lenta.ru вчера в 23:36
Здоровье
Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам
Заменять завтрак кружкой кофе - очень нехорошая привычка, которая крайне плохо сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта, считает гастроэнтеролог Мария Бадалян.
Российская газета 00:56
Футбол
Воронежский «Факел» в Москве получил 7 голов от «Спартака-2»
Обозреватель Врн вчера в 09:53
Гаджеты
Таинственная SoC Samsung производится по нормам 8 нм
Сетевой информатор, который ведет страничку в Twitter под ником @AndroidSaint, опубликовал сведения о том, что новая SoC Samsung Exynos производится с использованием 8-нанометрового технологического процесса.
iXBT.com вчера в 03:26
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Общество
Продажу пива на российских стадионах одобрили
Правительство России с незначительными замечаниями одобрило законопроект о возвращении продаж пива на стадионы во время футбольных матчей.
Lenta.ru вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Сурикова назвала Проклову после романа с Мироновым «женщиной без кожи»
Телепрограмма вчера в 07:15
Экономика
90 лет со дня краха Уолл-стрит и начала Великой депрессии
24 октября 1929 года фондовый рынок США рухнул, спровоцировав мировой кризис, голод и нищету.
Газета.Ru 01:21
Происшествия
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Уволенная из-за откровенных фотографий 20-летней давности тренер юношеского центра в Магнитогорске сообщила о продолжении преследований.
Российская газета 03:00
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
РИА Новости вчера в 08:19
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
Эдвард Сноуден дал интервью американскому телеведущему Джо Рогану, в котором признался, что оказался в ловушке, когда попал в Россию.
Газета.Ru 02:35
Шоу-бизнес
Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик
Bimru.ru вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Александр Градский рассказал о нетребовательной молодой жене
В своем недавнем интервью Александр Градский рассказал, что у него с молодой супругой почти безупречные, очень гармоничные отношения.
Bimru.ru 02:43
Общество
Сбербанк прокомментировал сообщения о новой утечке данных клиентов
Сбербанк не подтверждает информацию ряда СМИ о продаже злоумышленниками в интернете базы данных клиентов кредитного учреждения, передаёт ТАСС.
RT на русском 03:04
Общество
В Чехии вандалы осквернили памятник Красной армии
В посольстве РФ в Чехии осудили случившееся и заявили, что осквернение памятника не имеет оправдания, а также подтверждает опасность неуважительного обращения некоторых политических сил с историей Второй мировой войны.
Аргументы и Факты вчера в 17:22
Общество
Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков
Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Известия вчера в 16:02
Политика
Украинцев предупредили о проблемах из-за отказа от транзита газа РФ
Ряд небольших городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением, если не будет подписан новый контракт на транзит газа из России в Евросоюз.
Росбалт вчера в 10:15
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона
На сайте Роскачества опубликованы рекомендации, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
Инфорос 21 октября в 04:07
Политика
Фильм «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» показан в Гааге
Просмотр фильма «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» состоялся в Гааге 23 октября вечером с организацией прямой трансляции на канале YouTube.
Красная весна вчера в 23:10
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.
РИА Новости вчера в 05:38
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 22 октября в 19:17
Происшествия
В Костроме бронемашина врезалась в легковой автомобиль
РБК вчера в 16:13
Здоровье
Врачи пояснили, чем опасно длительное недосыпание
Врач общей семейной практики Ершовской амбулатории Илья Угорский пояснил, что недосып сказывается на настроении и самочувствии.
Вечерняя Москва вчера в 08:48