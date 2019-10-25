Экономика

РБКРБКОрешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

Днем 25 октября Центробанк понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Теперь она составляет 6,5% годовых. Такое решение регулятор принял вопреки прогнозам экспертов, большинство из которых не ожидали такого смягчения.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Орешкин вновь высказался насчёт снижения ключевой ставки

News.ru16:15

Орешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ

Интерфакс16:19

Орешкин назвал минимально возможную ключевую ставку ЦБ

Lenta.ru16:59

Глава Минэкономики назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

Коммерсантъ16:35

Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%

ТАСС15:09

Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ

РБК15:09

Орешкин прокомментировал снижение Центробанком ключевой ставки

РИА Новости10:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:15, Ашберн
Общество

Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare

REGNUM 23 октября в 07:51
Происшествия

СК завел дело после расстрела военнослужащих в Забайкалье

Военный следственный отдел Следственного комитета России по Дровянинскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту убийства военнослужащих в Забайкалье.
РБК 10:05
Транспорт

В Москве Каховская линия метро закрылась на реконструкцию

РБК 17:57
Происшествия

В кафе в центре Улан-Удэ взорвался газовый баллон

Информ Полис online 22:00
Футбол

Головин отдал пас – «Монако» победил «Нант»

Российский футболист Александр Головин отличился голевым пасом и помог «Монако» одержать победу над «Нантом».
Спорт день за днем 17:37
Авто

Volkswagen представит новый Golf

Volkswagen собирается представить новейшее воплощение своего легендарного хэтчбека Golf в четверг, рассчитывая на то, что бестселлер поможет профинансировать дорогостоящий переход в эпоху электромобилей.
Inc-news.ru вчера в 05:06
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 13:30
Общество

«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru 11:40
Шоу-бизнес

Полина Гагарина из-за болезни отменила концерт в Екатеринбурге

25 октября в Екатеринбурге должен был состояться концерт Полины Гагариной, однако шоу перенесено на 6 декабря из-за болезни певицы, пишет портал Е1.
ТагилСити.ру 03:08
Происшествия

В Петербурге арестован участник ДТП на пешеходном переходе

RT на русском 15:21
Культура

Пресс-секретарь Навального решила судиться с Маргаритой Симоньян

Росбалт вчера в 07:12
Политика

Украинский политолог поплатился за хамство

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru 15:33
Политика

Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста

Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Российская газета 21:17
Общество

Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго

«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
RT на русском 19:18
Хоккей

Шесть игроков СКА вызваны в сборную России по хоккею на Кубок Карьяла

В состав национальной команды вошли шесть игроков петербургского СКА. Главным тренером СКА и сборной России является Алексей Кудашов.
ТАСС Спорт 10:09
Футбол

«Зенит» стал самым дорогим футбольным клубом России

Самой дорогой командой в российской премьер-лиге стал петербургский футбольный клуб "Зенит".
Neva.Today 06:45
Футбол

Мирча Луческу рассказал, почему хотел избить Джурабчана

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в эфире программы «Вацко Light» на Youtube рассказал, почему хотел избить иранского агента Киа Джурабчана.
Спорт-Экспресс 14:40
Кино

Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

Фото: yandex.ru Этими вопросами задались в Минкульте и составили «доску позора» российских кинематографистов.
ЦДИ ПО 23 октября в 02:24
Кино

Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн

В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru 17:30
Политика

Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций

Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 20:01
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Общество

Microsoft выиграла контракт на $10 млрд с Пентагоном

Американская корпорация Microsoft получила контракт на сумму $10 млрд от Пентагона по результатам конкурса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу минобороны США.
REGNUM 20:24
Здоровье

Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов

Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru вчера в 18:43
Культура

«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экран

Популярная в начале 2000-х годов телевикторина «Слабое звено» возвращается в российский эфир.
Культуромания 14:08
Общество

Стала известна концепция новой пенсионной системы

Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Газета.Ru 05:00
Авто

Haval может наладить в РФ выпуск нового кроссовера

Производство полноприводного «рамника» на тульском заводе Haval могут наладить уже в 2020 году.
Автоновости дня 07:38
Космос

Основной прибор «Спектр-РГ» прислал первые полноценные снимки

N+1 22 октября в 11:37
Здоровье

Медики рассказали порядок действий при гипертоническом кризе

Гипертонический криз является крайне тяжелым состоянием. Медики рассказали, какой порядок действий при проявлении первых симптомов.
OAnews 12:08
Политика

Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone

Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Газета.Ru 20:56
Общество

Forbes назвал богатейших женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
ФАН вчера в 02:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное